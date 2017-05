Top-Ten-Entdeckungen: Die ausgefallensten Arten des Vorjahres

New York – 2015 haben Biologen rund 18.000 neue Tier- und Pflanzenarten entdeckt. Im Jahr darauf waren es annähernd ebenso viele – und nicht wenige davon zeichneten sich durch kuriose oder anderweitig bemerkenswerte Eigenschaften aus. Wissenschafter des Instituts für Artenforschung der State University of New York haben aus diesem großen Pool an neuen ausgefallenen Lebewesen auch heuer wieder eine Top-Ten-Liste zusammengestellt. Die auserkorenen Spezies stammten aus zehn Ländern auf vier Kontinenten.

Eine genau Zahl existiert nicht, doch vermuten Forscher, dass aktuell etwa zwei Millionen Arten wissenschaftlich beschrieben sind. Weitere zehn Millionen Tier- und Pflanzenspezies gilt es noch zu entdecken. Mit den seit 2008 jährlich veröffentlichten Top Ten wollen die Wissenschafter auf die Biodiversität und die drohende Ausrottung vieler Arten aufmerksam machen.