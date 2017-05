Wir Unverletzlichen. Debatten im permanenten Kriegsmodus

Zwei Rücktritte innerhalb von zwei Wochen – und bei allen Unterschieden, gibt es eine Gemeinsamkeit

derstandard.at

Zwei Rücktritte innerhalb von zwei Wochen – und bei allen Unterschieden gibt es eine Gemeinsamkeit. Ein Politiker und eine Politikerin, die dem Druck intriganter Parteifreunde und dem Druck der Daueraggression nicht mehr Stand halten wollen. Und sofort gibt es eine Reaktion: Die sollen keine Mimöschen sein, das muss man aushalten.

If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Wer sich ins Feuer der Öffentlichkeit begibt, hat das auszuhalten. Man muss alles aushalten. Und lächeln dazu. Um auch die Botschaft zu senden: Man hält das aus, es macht mir nichts aus. Ich bin nämlich unverletzlich. Ich bin unverwundbar. Das ist das Menschenbild der Konkurrenz- und Wettbewerbsgesellschaft. (Robert Misik, 21.5.2017)