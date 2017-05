AS Roma feiert 5:3-Auswärtssieg bei Chievo

Die Römer festigen damit Rang zwei in der Serie A

Verona – AS Roma hat den zweiten Tabellenplatz in der italienischen Fußball-Meisterschaft gefestigt. Die Römer kamen am Samstag dank Treffer von Stephan El Shaarawy (28., 58.), Mohamed Salah (42., 77.) und Edin Dzeko (83.) zu einem 5:3-Auswärtssieg bei Chievo Verona.

Die Hauptstädter legten damit im Fernduell mit dem SSC Napoli um einen Fixplatz in der Champions League vor. Sie haben vier Punkte Vorsprung auf den Rivalen, der am Abend Fiorentina empfängt. Die Roma hat sogar noch theoretische Titelchancen, liegt nun nur noch einen Zähler hinter Titelverteidiger Juventus Turin, der am Sonntag im Heimspiel gegen Crotone die Meisterschaft perfekt machen kann. (APA; 20.5.2017)