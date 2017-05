Hwang-Doppelpack bei Salzburg-Sieg gegen Admira

Salzburg: C. Stankovic – Lainer, Wisdom, Caleta-Car, Stangl – Rzatkowski (61. Wolf), Radosevic (61. C. Leitgeb), Samassekou, Wanderson (79. Haidara) – Hwang, Minamino

Wagte sich die Admira vor Seitenwechsel noch vereinzelt nach vor, dauerte es nach dem Seitenwechsel bis zur 71. Minute, ehe Maximilian Sax das Außennetz erzittern ließ. Auf der anderen Seite sorgte "Vollstrecker" Hwang schließlich für Klarheit: Eine weite Vorlage von Innenverteidiger Duje Caleta-Car hob der Koreaner über Leitner via Innenstange zum 1:0 ins Tor. Zuvor war unter anderem der eingewechselte Altmeister Christoph Leitgeb bei einer schönen Aktion nur an Leitner gescheitert.

Das Spannendste war der Blick auf die Aufstellung: Salzburg-Coach Oscar Garcia veränderte in seinem 50. Bundesliga-Spiel das Personal gegenüber dem 1:0 gegen Rapid eine Woche zuvor auf sechs Positionen. So kam Ersatzgoalie Cican Stankovic zu seinem ersten Liga-Saisoneinsatz, Außenverteidiger Stefan Stangl immerhin zu seinem fünf Ligaspiel – zum ersten Mal seit 20. August in der Startformation. Verdiente Youth-League-Akteure wie Hannes Wolf, Amadou Haidara oder Igor saßen zudem auf der Bank.

Stimmen

Oscar Garcia (Salzburg-Trainer): "Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Die Admira hat die Räume gut zugemacht. Wir haben diese Räume nicht so genützt, wie es sein sollte. Vor allem in der ersten Hälfte waren gewisse Dinge nicht wie erwartet. Wir wussten, dass wir geduldig bleiben müssen. In der zweiten Hälfte ist der Gegner auch müde geworden. Wir waren einfach effizienter." Zu Doppeltorschütze Hwang: "Glückwunsch für die beiden Tore, er muss aber noch besser werden."

Damir Buric (Admira-Trainer): "Unser Prinzip war es, die Räume eng zu machen, zu doppeln. Das ist in den ersten 70 Minuten gut gelungen, dann hat die nötige Konzentration gefehlt. Gegen so eine Mannschaft, die total schnell in die Tiefe geht, ist es sehr schwer zu verteidigen. Das Tor, das Hwang mit dem Außenrist gemacht hat, habe ich das letzte Mal von Messi gesehen. Die letzten Spiele wollen wir noch positiv bestreiten, das sind auch andere Kaliber als Salzburg. Ich hoffe, dass ich in der Breite des Kaders mehr Möglichkeiten habe."