1:1 – Ried bringt es gegen St. Pölten nicht über die Zeit

Das Tabellenschlusslicht muss sich gegen den Aufsteiger mit einem 1:1 begnügen und vergibt wichtige Punkte im Abstiegskampf

Ried schwebt weiter in höchster Abstiegsgefahr. Weil die Oberösterreicher am Samstag im Kellerderby gegen St. Pölten nicht über ein Heim-1:1-(1:0) hinauskamen, geht die Truppe von Trainer Lassaad Chabbi zumindest mit drei Punkten Rückstand auf Platz neun in die verbleibenden zwei Runden. St. Pölten ist zwar noch nicht gerettet, machte im Kampf um den Klassenerhalt aber einen wichtigen Schritt. (APA, 20.5.2017)

Fußball-Bundesliga, 34. Runde: SV Ried – SKN St. Pölten 1:1 (1:0). Ried, Keine-Sorgen-Arena, 6.557, SR Lechner.

Torfolge: 1:0 (21.) Reifeltshammer

1:1 (76.) Perchtold

Ried: Gebauer – Reifeltshammer, Trauner, Özdemir – Hartl, Ziegl (83. Fröschl), Zulj (74. Walch), Marcos – Nutz (60. Brandner) – Elsneg, Ademi

St. Pölten: Riegler – Stec, Huber, Petrovic, Pirvulescu (26. Mehremic) – Ambichl, Perchtold, Martic, Korkmaz (68. Thürauer) – Hartl, Luckassen (46. Doumbouya)

Gelbe Karten: Reifeltshammer, Brandner bzw. Martic, Huber, Korkmaz