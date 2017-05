DTM-Überflieger Auer siegt auch auf Lausitzring

Berger-Neffe baut mit zweitem Saisonsieg Gesamtführung weiter aus und wird bereits als Titelfavorit gehandelt

Lausitz – Der nächste perfekte Tag für DTM-Überflieger Lucas Auer: Der Tiroler Mercedes-Pilot hat das dritte Saisonrennen der Tourenwagenserie auf dem Lausitzring souverän für sich entschieden und sein Titel-Potenzial erneut unterstrichen. Dank der Maximalausbeute von 28 Punkten für Pole Position und Rennsieg ist der 22 Jahre alte Neffe des neuen DTM-Bosses Gerhard Berger in der Gesamtwertung der Konkurrenz bereits deutlich davongezogen. "Am Ende des ersten Stints und der zweite Stint waren sehr beeindruckend. Ich habe die Pace vorgeben können und alles machen, was ich wollte", sagte Lucas Auer.

"Ich werde jetzt ein bisschen Gaudi machen mit Familie und Freunden, und dann geht es morgen schon wieder." Von einem leichten Sieg wollte er aber nichts wissen. "Ich habe die Reifen sehr hart rangenommen, deswegen musste ich am Ende sogar ein bisschen zurücknehmen."

Hinter dem fehlerlosen Auer, der vor Jahresfrist auf dem Lausitzring seinen ersten von nunmehr drei DTM-Siegen gefeiert hatte, belegte sein bislang punktloser Mercedes-Markenkollege Robert Wickens (Kanada) den zweiten Rang. Der deutsche Audi-Pilot René Rast fuhr als Dritter in seinem sechsten DTM-Rennen erstmals auf das Podium.

Die Mercedes-Strecke

Der Lausitzring bleibt damit eine "Mercedes-Strecke". Auers Sieg war der 13. Erfolg der Stuttgarter in den letzten 22 Rennen auf dem Eurospeedway. "Das war ein extrem starkes Rennen von Lucas und Rob. Vor allem die Souveränität war beeindruckend", lobte Mercedes-DTM-Leiter Ulrich Fritz: "Doppelsieg und fünf Mercedes in den Top Ten sind ein super Start in das Rennwochenende."

Vor dem vierten Lauf am Sonntag an gleicher Stelle (15.18 Uhr/ARD) hat Auer in der Gesamtwertung mit 68 Punkten ein Polster von bereits 34 Zählern auf seinen ersten Verfolger, Mercedes-Markenkollege Gary Paffett, der in seinem 150. DTM-Rennen Sechster wurde. Damit reist Auer, der beim Auftakt in Hockenheim Erster und Vierter war, als Meisterschaftsführender zur nächsten Station am Hungaroring vor den Toren Budapests (17./18. Juni).



Pole-Setter Auer erwischte einen perfekten Start und hielt sich in der engen ersten Kurve auf dem Lausitzring aus sämtlichen Zweikämpfen heraus. Auch im Hinterfeld blieben die erwarteten Kollisionen aus. Auer setzte sich schnell von seinen Verfolgern ab und kontrollierte das Geschehen von der Spitze. Nach seinem reibungslosen Boxenstopp nach 18 von 44 Runden stand Auers Erfolg so gut wie fest. (sid, red, 20.5.2017)

Ergebnisse DTM am Lausitzring

1. Rennen am Samstag (43 Runden a 3,478 km/149,554 km):

1. Lucas Auer (AUT) Mercedes-AMG 56:37,503 Min. – 2. Robert Wickens (CAN) Mercedes-AMG + 3,613 Sek. – 3. Rene Rast (GER) Audi RS 12,581 – 4. Maxime Martin (BEL) BMW M4 DTM 17,660 – 5. Mike Rockenfeller (SUI) Audi RS 5 DTM 17,810

Gesamtstand (3 von 18 Rennen):

1. Auer 68 Punkte – 2. Gary Paffett (GBR) Mercedes 34 – 3. Mike Rockenfeller (GER) Audi 31