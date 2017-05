Deutscher Fernsehregisseur Claus Peter Witt gestorben

Wirkte unter anderem am "Schlosshotel Orth" mit

Hamburg – Der TV-Regisseur Claus Peter Witt ist tot. Er starb bereits am 8. Mai im Alter von 85 Jahren nach längerer Krankheit in einem Hamburger Krankenhaus, bestätigte seine älteste Tochter Josefine Grünberg der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Seine Karriere begann Witt, der 1932 in Berlin geboren wurde, zunächst als Schauspieler und Regieassistent.

Später arbeitete er auch als Drehbuchautor und Fernsehregisseur. Er wirkte an einer Reihe beliebter Produktionen mit, unter anderem bei der ARD-Serie "Lindenstraße" und der deutsch-österreichischen Fernsehserie "Schlosshotel Orth". Für seine Regiearbeit beim Fernsehdreiteiler "Die Gentlemen bitten zur Kasse" über den legendären Postzugraub in Großbritannien 1963 erhielt er die Goldene Kamera.

"Wir sind stolz und ihm sehr dankbar für seine großartige Arbeit, die ihn sehr erfüllt hat und mit der er viel zur deutschen Fernsehkultur beigetragen hat", erklärte Grünberg. Die Trauerfeier und Beisetzung sollen ihren Angaben zufolge am 9. Juni im engsten Familienkreis in Hamburg stattfinden. (APA, 20.5.2017)