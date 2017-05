Lunacek will EU-Mandat bis zur Wahl behalten

Grüne Spitzenkandidatin kündigt Rückkehr in den Nationalrat an

Wien – Die grüne Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl im Herbst, Ulrike Lunacek, will ihr Mandat im EU-Parlament bis zur Wahl behalten, wie sie am Freitagabend in der "ZiB2" des ORF sagte. Zurücklegen werde sie dieses "spätestens mit der Angelobung". Sollte sie Rot-Blau oder Schwarz-Blau nicht verhindern können, werde sie als Klubobfrau in den Nationalrat zurückkehren und Opposition machen.

Derzeit sei sie im Europaparlament noch für Berichte zuständig, während des Wahlkampfes werde sie aber mehr in Österreich sein, sagte Lunacek in dem Fernsehinterview. Sie verteidigte die Aufteilung der Parteifunktionen "auf vier Schultern". Lunacek und die Tirolerin Ingrid Felipe als neue Bundessprecherin bilden die neue Doppelspitze der Grünen nach dem Rücktritt von Eva Glawischnig. (APA, 19.5.2017)