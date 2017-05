FAC nach 2:2 bei LASK mit 2-Punkte-Plus ins Abstiegsfinale

Schlusslicht Horn nach Niederlage in Innsbruck angezählt – BW Linz, Wr. Neustadt und Kapfenberg endgültig gerettet

Pasching – Der FAC geht mit zwei Punkten Vorsprung ins Abstiegsfinale der Fußball-Erste-Liga am 26. Mai. Am Freitag holten die Floridsdorfer in der 35. Runde ein 2:2 beim LASK und bauten ihren Vorsprung auf Schlusslicht Horn auf zwei Punkte aus. Die Niederösterreicher unterlagen Wacker Innsbruck auswärts 0:3. Wiener Neustadt, Blau-Weiß Linz und Kapfenberg fixierten hingegen endgültig den Klassenerhalt.

Der FAC wurde für eine mutige Vorstellung in Pasching letztlich mit einem etwas glücklichen Punkt belohnt. Dass der LASK nicht siegte, lag vielleicht auch an daran, dass die Kicker in Gedanken schon an die danach angesetzt Meisterfeier weilten. Denn trotz klarer Dominanz und auch Engagement fehlte den Oberösterreichern vor allem im Abschluss die letzte Konsequenz. Goalgetter Rene Gartler (28.) und Paulo Otavio (54.) brachte die Hausherren zwar zweimal in Führung, Thomas Hirschhofer (42.) nach Eckball und ein Eigentor von LASK-Verteidiger Kennedy Boateng sicherten den Wienern aber noch das Remis. Im Finish suchten die Gäste sogar noch die Entscheidung, die den sicheren Klassenerhalt bedeutet hätte.

Verlorener Posten

Horn hingegen stand in Innsbruck trotz einer eher ausgeglichenen ersten Hälfte letztlich auf verlorenem Posten. Ante Roguljic (27.), Florian Rieder (72.) und Florian Jamnig (75.) sorgten für einen verdienten Sieg der viertplatzierten Gastgeber, die im Tiroler Duell mit Wattens ihren Ein-Punkte-Vorsprung wahrten. Für Horn wird es nach der vierten Niederlage en suite hingegen eng. Die Truppe von Interimscoach Christoph Westerthaler muss in der letzten Partie zuhause gegen den LASK siegen und gleichzeitig auf ein Remis, eher aber auf eine Niederlage des FAC im Heimspiel gegen Kapfenberg hoffen. Denn die Wiener weisen ein um drei Treffer besseres Torverhältnis auf.

Kapfenberg lag im Heimduell mit BW Linz nach einem Treffer von Tobias Pellegrini (20.) nur kurz im Rückstand, Daniel Geissler (22.), Jewhen Budnik (54.) und Joao Victor (85.) machten den Sack zu. Auch Pellegrinis zweiter Treffer in der Nachspielzeit (91.) konnte am ersten Sieg der Steirer seit 31. März bzw. acht Partien nichts mehr ändern. Jubeln aber durften beide: Der KSV ist mit nunmehr acht Punkten Vorsprung auf Horn ebenso gerettet wie die Linzer, die fünf Zähler über dem "Strich" liegen.

Fix

So wie Blau Weiß reichte auch Wiener Neustadt eine Niederlage – und zwar ein 0:2 bei Austria Lustenau -, um den Klassenerhalt dank eines Sechs-Punkte-Polsters zu fixieren. Im fünften Spiel des Abends untermauerte Wattens mit einem 3:2-Erfolg – dem vierten Sieg in Folge – bei Liefering seinen Status als zweitbestes Frühjahrsteam. (APA, 19.5.2017)

Fußball-Ergebnisse Erste Liga mit Tabelle – Erste Liga – 35. Runde – vom Freitag:

FC Liefering – WSG Wattens 2:3 (1:1) Grödig, DasGoldberg-Stadion, SR Kijas.

Tore: Meister (19.), Okugawa (49.) bzw. Gebauer (23.), Mader (60.), Buchacher (67.)

Wacker Innsbruck – SV Horn 3:0 (1:0) Innsbruck, Tivoli-Stadion, SR Weinberger.

Tore: Roguljic (27.), Rieder (72.), Jamnig (75.). Anm.: Hauser (Innsbruck) verschoss Foulelfer (55.).

Kapfenberger SV – Blau-Weiß Linz 3:2 (1:1) Kapfenberg, Franz-Fekete-Stadion, SR Altmann. Tore: Geissler (22.), Budnik (54.), Joao Victor (85.) bzw. Pellegrini (20., 91.)

SC Austria Lustenau – SC Wr. Neustadt 2:0 (1:0) Lustenau, Reichshofstadion, SR Trattnig.

Tore: Bruno (10.), Lucas Barbosa (59.)

LASK Linz – FAC 2:2 (1:1) Pasching, Waldstadion, SR Jäger.

Tore: Gartler (28.), Otavio (54.) bzw. Hirschhofer (42.), Boateng (83./Eigentor)