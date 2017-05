Russland-Ermittlungen: Offenbar enger Berater von Trump im Fokus der Behörden

US-Präsident zu russischer Delegation über Entlassung von FBI-Chef Comey: "Ich habe wegen Russland einen großen Druck verspürt. Der ist nun weg"

Washington – Kein Tag ohne neue Enthüllungen rund um die Ermittlungen über eine mögliche russische Einflussnahme auf die US-Präsidentschaftswahl 2016: Wie die "Washington Post" unter Berufung auf mit der FBI-Ermittlung vertrauten Personen berichtet, ist nun sogar ein enger Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump in den Fokus der Ermittler geraten. Den Namen der Person wollte die Quelle allerdings nicht nennen, es soll sich um einen "engen Berater" von Trump handeln.

FBI-Chef gefeuert

Während der US-Präsident am Freitagabend zu seiner ersten Auslandsreise nach Saudi-Arabien aufgebrochen ist, kommen die Einschläge rund um die Russland-Ermittlungen damit immer näher an den Präsidenten – noch bevor der neu ernannte Sonderermittler Robert Mueller seine Arbeit aufgenommen hat.



Trump muss sich wegen der umstrittenen Kontakte seines Wahlkampfteams zu Russland und vor allem des Rauswurfs von FBI-Chef James Comey, der in dieser Angelegenheit ermittelte, rechtfertigen. Der US-Präsident soll laut Medienberichten bei einer Unterredung im Februar Comey aufgefordert haben, die Ermittlungen gegen den früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen. Flynn war am Tag zuvor wegen seiner dubiosen Russland-Kontakte zurückgetreten.

"Er war verrückt, ein richtiger Spinner"

Durch umstrittene Aussagen schlittert der Präsident indes selbst immer tiefe in die Krise: Wie die "New York Times" am Freitag berichtet, sagte Trump einer russischen Delegation unter Führung von Außenminister Sergej Lawrow am 10. Mai, dass er durch die Entlassung des FBI-Chefs großen Druck gelindert habe. Das stehe in Dokumenten, die das Weiße Haus nach dem Treffen angefertigt habe. Demnach sagte Trump bei dem Gespräch mit dem russischen Außenminister und dem russischen Botschafter im Oval Office: "Ich habe gerade den FBI-Chef gefeuert. Er war verrückt, ein richtiger Spinner." Trump weiter zu seinen russischen Gästen: "Ich habe wegen Russland einen großen Druck verspürt. Der ist nun weg."

Das Weiße Haus dementiert laut NBC News den Bericht nicht.

BREAKING: White House officials tell @NBCNews they do not dispute this account as reported by the New York Times. https://t.co/xfzsRX5rbF — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) May 19, 2017

Auch in der Öffentlichkeit sieht sich der Präsident als Opfer der "größten Hexenjagd auf einen Politiker in der US-Geschichte", wie er am Donnerstag auf Twitter schrieb. Später legte er in einer Pressekonferenz mit dem dem kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos im Weißen Haus nach. Wegen der Russland-Verdächtigungen "haben wir ein sehr gespaltenes Land", sagte er.

Comeys Entlassung hatte Trump den Vorwurf eingebracht, die Ermittlungen politisch beeinflussen zu wollen. (red, 19.5.2017)