TV- und Radiotipps für Sonntag, 21. Mai

Die Blechtrommel, The Brain – Das menschliche Gehirn: Was ist Realität?, Anne Will: Streit um Schäubles Steuermilliarden, Die Vermessung der Welt

10.15 MATINEE

Domingo und Wien – Eine musikalische Liaison In über 140 Rollen stand er als Sänger auf der Bühne, mit den drei Tenören füllte er jahrzehntelang die Stadien: Plácido Domingo. Heuer feiert er sein 50-jähriges Bühnenjubiläum an der Wiener Staatsoper, einem Haus, dem er seit seinem Debüt sehr verbunden ist. 250 Auftritte zeugen davon. Bis 10.45, ORF 2

11.05 DISKUSSION

Pressestunde Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) stellt sich den Fragen von Hans Bürger (ORF) und Martina Salomon (Kurier). Bis 12.00, ORF 2

12.30 MAGAZIN

Orientierung 1) Integrationspaket: Kritik und Hoffnung. 2) Freiheit und Gleichberechtigung: Menschenrechtsexperte Heiner Bielefeldt. 3) Vielstimmiger Islam: Ausstellung, Schallaburg. 4) Brisante Begegnung: Franziskus trifft Trump. Bis 13.00, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Mit diesen Themen: 1) Diskussion um neue Kärntner Landesverfassung. 2) Abschiebung trotz Integration? 3) Weitblicke – Niels Birbaumer. Bis 14.00, ORF 2

16.45 MAGAZIN

Metropolis 1) Metropolenreport: Stadt der Dichter – Newcastle upon Tyne. 2) Ungarn – "Schreckensgespenst" in Europa? 3) "Viva Arte Viva" – Biennale von Venedig. 4) 70 Jahre Filmfestival Cannes. 5) Dance: – Münchner Tanzbiennale. 6) Historische Augenblicke – Die Agentur Magnum wird 70. Bis 17.30, Arte

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: Vienna Shorts 2017 Duncan Cowles, Dokumentarist, und Animationsfilmer Ross Hogg vereint die Lust am Experimentieren. Anlässlich des Kurzfilmfestivals (1.-6. Juni) sind sie zu Gast im Studio. Um 21.30 Uhr folgt mit Earth's Golden Playground Andreas Horvaths Film über die kleine Stadt Dawson im nordwestlichen Kanada. Bis 23.35, Okto TV

20.15 OSKAR

Die Blechtrommel (D/F 1978, Volker Schlöndorff) Oskar Matzerath (David Bennent) stellt mit drei Jahren aus Protest gegen die Welt der Erwachsenen sein körperliches Wachstum ein. Leidenschaftlich protestiert der 1924 Geborene mit seiner Blechtrommel gegen Nazis und Mitläufer. "Die Verfilmung der Blechtrommel ist eine sehr deutsche Freske, Weltgeschichte von unten gesehen und erlebt: riesige, spektakuläre Bilder, zusammengehalten von dem winzigen Oskar. Eine Ausgeburt des 20. Jahrhunderts hat man ihn genannt." (Volker Schlöndorff). Immer wieder großartig! Bis 22.50, Arte

foto: seitz filmproduktion Wenn der kleine Oskar (David Bennent) losbrüllt, ist kein Glas sicher: Volker Schlöndorffs "Die Blechtrommel" um 20.15 Uhr auf Arte.

20.15 DOKUMENTARFILM

The Brain – Das menschliche Gehirn: Was ist Realität? (1/6) Farben, Geräusche und Gerüche sind alles Konstruktionen des Gehirns. Stattdessen gibt es elektromagnetische Strahlung, Längswellen und aromatische Moleküle, die vom Gehirn als Farbe, Geräusche und Gerüche wahrgenommen werden. Wie tickt der Mensch? Eine Antwort in sechs Teilen. Bis 21.10, Servus TV

21.10 BAUWERKE

Blowing Up History: Akropolis Hoch über Athen thront die Akropolis, eine der bekanntesten Stadtfestungen der Welt und Sinnbild des antiken Griechenlands. Der Gebäudekomplex befindet sich auf einem 150 Meter hohen Felsplateau, umfasst Tempel, Theater und Paläste. Bis 22.15, Servus TV

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Streit um Schäubles Steuermilliarden – Wie bekommen die Bürger ihr Geld zurück? Die Gäste: Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD), Christian Lindner (FDP), Ulrike Herrmann (Taz) Eric Schweitzer (Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages). Bis 22.45, ARD

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Republik im Umbruch: Neue Köpfe – neue Politik? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer: Ulrike Lunacek (Spitzenkandidatin der Grünen), Jörg Leichtfried (Verkehrsminister der SPÖ), Harald Mahrer (Minister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, ÖVP) und Herbert Kickl (Generalsekretär, FPÖ). Bis 23.05, ORF 2

22.50 TOD

Nice Places to Die: Vom Leben mit Toten Bernd Schaarmann reiste mit der Frage um die Welt, wo es sich am besten leben und sterben lässt. Er besuchte Partys auf dem Friedhof und fand Betten auf Gräbern. Schaarmann selbst ist am 5. Oktober 2014 unerwartet im Alter von 46 Jahren gestorben. Hinterlassen hat er einen beeindruckenden Dokumentarfilm, der posthum uraufgeführt wurde. Bis 0.20, Arte

23.05 ROMANVERFILMUNG

Die Vermessung der Welt (D/Ö 2012, Detlev Buck) Einer zieht in die weite Welt, der andere bleibt daheim. Große Entdeckungen machen beide: Die Geschichten von Alexander Humboldt und Carl Friedrich Gauß nach dem Roman von Daniel Kehlmann. Mit Albrecht Schuch und Florian David Fitz. Bis 1.00, ORF 2





Foto: Seitz Filmproduktion



(20.5.2017)