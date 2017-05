TV- und Radiotipps für Samstag, 20. Mai

Der Vietnamkrieg, Appaloosa, The Town – Stadt ohne Gnade, Mafia – Die Paten von New York, Texas Killing Fields – Schreiendes Land

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt 1) Dürfen Einheimische bevorzugt werden? Bei der Volksanwaltschaft gibt es regelmäßig Beschwerden darüber, dass Ortsansässige für den Eintritt in Bäder, Skiliftkarten oder andere Veranstaltungen weniger zahlen als Gäste von auswärts. 2) Hühner als Nachbarn: Ein Niederösterreicher beschwert sich über die Lärm- und Geruchsbelästigung durch die Hennen seines Nachbarn. 3) Bürgerprotest gegen Post-Logistikzentrum: Die Post AG plant ein großes Logistikzentrum in Langenzersdorf in Niederösterreich. Der geplante Standort grenzt aber an knapp 100 Einfamilienhäuser. Bis 18.20, ORF 2

19.30 STADTSTREIFZUG

Metropolen von unten – Dresden Hinter den Fassaden der schmucken Stadt Dresden offenbart sich noch eine andere Welt. An der Uniklinik findet in elf Meter Tiefe Krebstherapie auf Weltniveau statt. Karge Industriekeller bieten der jungen Kunstszene Inspiration und Untergrundclubs florieren. Bis 20.15, Arte

20.15 KRIEG

Zeit.geschichte: Der Vietnamkrieg – Gesichter einer Tragödie Der Vietnamkrieg war der längste Konflikt des 20. Jahrhunderts. Mit ihm brachten zum ersten Mal die Medien einen Krieg in die Wohnzimmer der Welt. Seine Bilder haben sich tief in das Gedächtnis eingebrannt: der flächendeckende Abwurf von Napalmbomben – das nackte Mädchen, das schreiend vor einer Feuerwolke flieht. Im Mai 1975 ging dieser Krieg zu Ende. Für die Menschen, die ihn erlebten, geht er allerdings bis heute weiter. Um 21.50 Uhr folgt die Doku Vietnam – Kissingers geheime Verhandlungen über das zähe, fünfjährige Ringen, zu einem Waffenstillstandsabkommen zwischen den USA und Vietnam zu kommen. Bis 22.50, ORF 3

20.15 WESTERN

Appaloosa (USA 2008, Ed Harris) Cole (Ed Harris) und Hitch (Viggo Mortensen) sorgen in vielen Städten des Wilden Westens als Gesetzeshüter für Recht und Ordnung. Diesmal führt sie ihr Weg nach Appaloosa, eine Kleinstadt mitten in der Wüste New Mexicos. Sie sollen die Einwohner gegen den herrschsüchtigen Rancher Randall Bragg (Jeremy Irons) und seine brutale Bande verteidigen. Renée Zellweger mischt auch noch mit. Bis 22.25, Servus TV

everytrailerdotnet

20.15 STADT DER STÄDTE

Tokio ersteht aus der Asche Tokio ist seit mehr als 60 Jahren die größte Stadt der Welt und Zentrum eines Ballungsraums von über 36 Millionen Einwohnern. Japans Hauptstadt gilt vielen als Stadt der Zukunft. Dabei war Tokio noch vor 150 Jahren Edo – eine Stadt aus einfachen Holzbauten mit einer Million Einwohnern. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde Tokio zweimal zerstört, zuerst durch ein großes Erdbeben, dann während des Zweiten Weltkriegs durch US-Bomben. Jedes Mal musste Tokio von Grund auf neu aufgebaut werden. Bis 21.45, Arte

22.20 BANKRÄUBER

The Town – Stadt ohne Gnade (USA 2010, Ben Affleck) Die Bankräuber Doug (Ben Affleck) und James (Jeremy Renner) wuchsen zusammen in Charlestown auf, einem berüchtigten Viertel von Boston. Bei einem ihrer Überfälle nehmen die beiden Freunde die Filialleiterin Claire (Rebecca Hall) als Geisel, die sie kurz darauf freilassen. Doug trifft sich daraufhin mit Claire und verliebt sich in sie. Er will aufhören mit den Raubzügen – doch das ist schwieriger als gedacht. Währenddessen ist FBI-Agent Adam Frawley (Jon Hamm) der Bande auf den Fersen. Bis 0.30, SRF 2

vipmagazin

22.25 MAFIA

Mafia – Die Paten von New York (1-8) Der Aufstieg der Mafia in New York beginnt in den 20er-Jahren. Die Freunde Luciano, Costello, Lansky, Siegel und Genovese boxen sich als Drogenschmuggler und Auftragskiller nach oben. An die Spitze der Truppe kommt Charles Luciano, genannt "Lucky". In acht Teilen wird die blutige Geschichte der Mafia mit Originalbildern und Spielszenen rekonstruiert . Bis 3.40, ZDF info

22.25 GANGSTER

Casino (USA 1995, Martin Scorsese) In Scorseses Casino ist alles feines Tuch, teures Ambiente und exklusives Design. Robert De Niro hat gegen das Chaos, das Joe Pesci und Sharon Stone inszenieren, keine Chance. Am Ende hat der Mob die Spielerstadt an das Legalkapital verloren, und De Niro stirbt nicht in der Wüste, sondern sitzt im Ausgedinge: "So that's that." Bis 1.30, Servus TV

22.35 INTRIGE

Broken City – Stadt des Verbrechens (USA 2013, Allen Hughes) Nachdem der Polizist Billy (Mark Wahlberg) wegen Mordes angeklagt wurde, kann er nur noch als Privatdetektiv arbeiten. Als ihn der Bürgermeister (Russell Crowe) beauftragt, seine Frau (Catherine Zeta-Jones) zu überwachen, beginnt ein Intrigenspiel. Bis 0.10, ZDF neo

22.50 MUSIK

Denk mit Kultur: Nikolaus Habjan und Dagmar Koller Zu Gast bei Birgit Denk sind der Schauspieler, Puppenspieler, Regisseur und Nestroy-Theaterpreis-Gewinner Nikolaus Habjan und Sängerin Dagmar Koller. Bis 23.45, ORF 3

0.10 SUMPF

Texas Killing Fields – Schreiendes Land (USA 2011, Ami Canaan Mann) Nach einer wahren Begebenheit wurden seit 1971 mehr als 60 Leichen – hauptsächlich junger Mädchen – in den Sumpfgebieten von Texas City gefunden. Die Verbrechen sind weitgehend unaufgeklärt. Jeffrey Dean Morgan und Sam Worthington erzählen die Sicht der Polizisten. Bis 1.45, ZDF neo

ascotdrei3333

1.35 WIEDERSEHEN

Legenden der Leidenschaft (USA 1994, Legends of the Fall, Edward Zwick) Colonel William Ludlow (Anthony Hopkins) hat drei Söhne: Alfred (Aidan Quinn), Samuel (Henry Thomas), der in Harvard studiert und mit seiner Verlobten Susannah nach Hause kommt, und Tristan (Brad Pitt), einen wilden Burschen, der im Fernweh seine Bestimmung sieht. Sie leben auf einer Ranch in Montana. Familienepos! Bis 3.40, ARD