Trump-Besuch in Riad: "Abu Ivanka" füllt die saudische Waffenkammer

Donald Trump beginnt seine erste Auslandsreise in Saudi-Arabien, wo er als Gegenmodell zu Barack Obama gefeiert wird. Der saudische Aufwand für den Besuch ist immens

Riad/Wien – Die Saudis lassen sich nicht lumpen. Dass US-Präsident Donald Trump bei seiner ersten Auslandsreise die Tradition bricht und kein Nachbarland, sondern König Salman bin Abdulaziz in Riad besucht, honoriert das wahhabitische Königreich mit einem zweitägigen Gipfelfest, zu dem die halbe islamische Welt abkommandiert zu sein scheint.

Das Programm ist äußerst dicht, am Sonntag gibt es gleich drei Toptreffen, bei denen Trump – so hoffen es wohl alle Beteiligten – sorgfältig vorbereitete Reden ablesen wird: den US-saudischen und den US-Golfkooperationsratsgipfel und als Höhepunkt den "Arab Islamic America Summit" mit der Teilnahme von bis zu vierzig Staatschefs.

Das Programm ist das Ergebnis eines wochenlangen Ausverhandelns. Federführend sollen auf US-Seite Trump-Tochter Ivanka und deren Mann Jared Kushner, beide Präsidentenberater, gewesen sein, die beide nach Riad und danach nach Israel und in den Vatikan mitreisen. Damit, dass Politik eine Familienangelegenheit sein soll, hat Saudi-Arabien, das ja nach einer Familie heißt, naturgemäß am allerwenigsten Probleme. Auf saudischer Seite ist der Herr über das Event der Königssohn, Verteidigungsminister und Vizekronprinz – um nur seine wichtigsten Funktionen zu nennen – Mohammed bin Salman.

Er ist der Enkelsohn von Staatsgründer Abdulaziz Al Saud, dem Präsident Franklin D. Roosevelt einst einen Tisch schenkte, den Trump im Museum in Riad bewundern wird: An ihm saßen der US-Präsident und der saudische König im Februar 1945 auf der USS Quincy, auf dem Großen Bittersee am Suezkanal. Das gilt in der Geschichte als der offizielle Beginn des großen strategischen Bündnisses der USA mit Saudi-Arabien beziehungsweise mit dem politischen Islam gegen den Kommunismus.

Heute hat sich bekanntlich die Begeisterung über den politischen Islam in den USA und anderswo gelegt, und ein erklecklicher Teil des Trump-Programms ist dem saudischen Versuch gewidmet, zu beweisen, dass ihr strenger salafistischer Islam nicht Ursprung der Radikalisierung ist – wie auch viele Muslime meinen -, sondern im Gegenteil die Speerspitze im Kampf dagegen. Dazu gibt es mehrere Veranstaltungen, Trump wird ein "Global Center for Combating Extremist Ideology" eröffnen.

Trump ist der Anti-Obama

Dass Abu Ivanka, wie Trump von den Arabern manchmal ironisch genannt wird, deswegen seine abschätzige Meinung über den Islam oder Muslime ändert, glaubt wohl niemand. Aber die Frustration über Barack Obama, der die Saudis einmal "sogenannte Verbündete" nannte – und ihnen eine Mitschuld am Zustand des Islam gab -, war in Riad so groß, dass Trump, der Anti-Obama schlechthin, automatisch sehr beliebt ist. Dabei wiederholt auch Trump, dass die Sicherheit Saudi-Arabiens die USA viel zu viel koste.

Und deshalb bringt er ein gigantisches Rüstungsgeschäft mit: Von 100 Milliarden Dollar ist die Rede, bis zu 350 Milliarden in zehn Jahren. Sie kommen gleichzeitig der saudischen Verteidigung und der US-Wirtschaft zugute: Somit bezahlen die Saudis für ihre Sicherheit, und Trump hält sein "America first" hoch. In Saudi-Arabien wird höchstens hinter vorgehaltener Hand geklagt, dass man das Geld im eigenen Land für zivile Zwecke brauchen könnte. Durch den Krieg im Jemen und den erst langsam anziehenden Ölpreis ist das Königreich knapp bei Kasse.

Eine "arabische Nato"

Aber Trump macht nicht bei der Banalität von Waffengeschäften halt: Es wird erwartet, dass er das Konzept eines arabischen Verteidigungsbündnisses, flapsig "arabische Nato" genannt, bewirbt. Die Kernländer sollen neben Saudi-Arabien die Vereinigten Arabischen Emirate – die bei der Normalisierung mit Israel am mutigsten sind – sowie Ägypten und Jordanien werden.

Auch andere könnten interessiert sein. Die Gästeliste beim großen islamisch-arabisch-amerikanischen Gipfel wird aufmerksam studiert. Der sudanesische Präsident Omar al-Bashir, dessen Name draufstand, kommt nun doch nicht. Wahrscheinlich hat ihn Washington wegverhandelt: Auf ihn ist wegen der Kriegsverbrechen in Darfur immerhin ein Haftbefehl ausgeschrieben. Das macht sich nicht gut am Tisch eines US-Präsidenten, auch wenn es wie Trump einer ist, von dem niemand erwartet, dass er im absolutistischen Saudi-Arabien Menschenrechte oder Demokratie anspricht. Für die Rehabilitierung des Sudan setzen sich Riad und Israel ein, weil er sich vom früheren engen Verbündeten Iran abgewandt hat und sogar im Jemen mitkämpft. (Gudrun Harrer, 20.5.2017)