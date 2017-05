Matznetter an Spitze der SP-Unternehmer bestätigt

Als Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes wiedergewählt

Wien – Christoph Matznetter ist am Freitag an der Spitze der SPÖ-Unternehmerorganisation bestätigt worden. Mit 87 Prozent der Stimmen wurde Matznetter am Verbandstag als Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Österreich (SWV) wiedergewählt.

Vizepräsidenten sind Ekrem Gönültas, Christine Kürzel, Katarina Pokorny und Alexander Safferthal. Der Verbandstag ist das höchste Gremium des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Er wird alle vier Jahre abgehalten. Heute hat das Gremium in Salzburg getagt. (APA, 19.5.2017)