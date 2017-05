Ab Montag streitet Fußi auf Puls 4 – zuerst mit Gernot Blümel

Zu Gast beim Wiener ÖVP-Chef – Besucht Politiker und "Meinungsbildner"

Wien – Roland Düringer ging, Rudi Fußi kommt: Ab Montag streitet der Politikberater am späten Montagabend auf Puls 4 mit Politikern, das Format lautet logisch (und nach Fußis Videoformat auf News.at) "Fußi will streiten". Erster Gast. Gernot Blümel, ÖVP-Chef in Wien.

Laut Puls 4 nimmt sich Fußi nicht nur amtierende oder ehemals aktive Politiker im Talk mit Rudi Fußi zu Gast sein, sondern auch "Meinungsbildner, die – durch ihre Funktion – aktiv unsere Gesellschaft gestalten". Man verspricht "politische Streitgespräche mit Leidenschaft" und zitiert Fußi mit: "Mir geht's wie dem Zuseher, mich nerven die ewig gleichen Gespräche ohne Inhalt und ohne Antworten." Ob sein "Streit" mit Blümel nach Ansicht Fußis Inhalte liefert, wird spätestens Montagnacht beantwortet. (red, 19.5.2017)