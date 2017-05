Indische Brücke eingestürzt: Zwei Tote und viele Vermisste

Bauwerk war eigentlich gesperrt

Neu-Delhi – Beim Zusammenbruch einer Brücke voller Schaulustiger sind in Indien wenigstens zwei Menschen getötet worden. Mindestens zehn Menschen wurden vermisst. Wie die Polizei am Freitag bestätigte, brach die baufällige Brücke im Bundesstaat Goa bereits am Donnerstagabend zusammen.

Zu dem Zeitpunkt standen demnach bis zu 40 Menschen auf dem eigentlich gesperrten Bauwerk. Sie beobachteten Rettungseinheiten dabei, wie sie versuchten, einen Mann aus dem Fluss zu ziehen.

"Wir schätzen die Zahl der Vermissten auf zehn bis 15", sagte Veronica Coutinho von der lokalen Polizei. "Einige könnten noch unter den Trümmern der Brücke eingeklemmt sein." Inzwischen seien auch Rettungstaucher im Einsatz. "Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Toten noch steigen wird."

Wie lokale Medien berichteten, war die Brücke mindestens 60 Jahre alt und eigentlich für jegliche Benutzung gesperrt. Der Fernsehsender NDTV zitierte den Minister für öffentliche Bauvorhaben in Goa, Sudhin Dhavalikar: "Die Brücke war geschlossen. Aber Schaulustige, die die Rettung eines Mannes verfolgen wollten, haben die Barrikaden weggeräumt und sich auf die Brücke gestellt." (APA, 19.5.2017)