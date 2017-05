Welches Game taugt zur TV-Serie?

Netflix wird die Videospielreihe "The Witcher" als Serie verfilmen. Welches Game hat Ihrer Meinung nach eine Serienumsetzung verdient?

Verwunderlich ist die Nachricht nicht, bietet doch jedes einzelne Videospiel genug Stoff, um 20 Serienstaffeln zu füllen: Der Streaminganbieter Netflix hat sich die Rechte an der mittelalterlichen Rollenspielserie "The Witcher" gesichert und will die Fantasy-Game-Reihe als TV-Serie umsetzen. Im Mittelalter-Fahrwasser von "Game of Thrones" soll die eigentliche Buch-zu-Spiel-Umsetzung nun auch noch einen Serienableger bekommen.

Details zur Serien-Umsetzung sind rar, und ob oder inwiefern auf die erfolgreiche Games-Serie vom Entwickler CD Projekt Red Bezug genommen wird, ist noch nicht bekannt. Laut Presseaussendung will man sich aber nah am Originalmaterial des "Witcher"-Autors Andrezej Sapkowski halten. Im Zentrum von "The Witcher" soll eine "unkonventionelle Familie [stehen], die sich zusammenfindet und für die Wahrheit in einer gefährlichen Welt kämpft". Zumindest das gaben die Macher der TV-Umsetzung, Sean Daniel und Jason Brown, bekannt.

TV-Adaptionen

Schon vor "The Witcher" haben es Computerspiele im Serienformat auf die Bildschirme gebracht. Lucas Arts' Point-and-Click-Perle "Maniac Mansion" durfte drei Staffeln lang als Sitcom über die Bildschirme flimmern, während Martial-Arts-Fans mit "Mortal Kombat: Conquest" mehr oder weniger auf ihre Prügelkosten kamen.

Besonders beliebt in der Serienumsetzung von Games sind aber nicht Live-Action-Adaptionen wie die oben genannten, sondern TV-Serien in Form von Zeichentrickanimation. "Super Mario", "Mega Man", "Street Fighter" – besonders gern verwurschtelte man die Game-Inhalte in den 90er-Jahren zu animierten Kinderserien. Dabei erleiden TV-Umsetzungen oftmals dasselbe Schicksal wie ihr großer Bruder, die Filmadaption: Eine schlechte Verfilmung der Games, die Fans enttäuscht zurücklässt und – meist zu Recht – floppt.

Welches Spiel würden Sie gern als Serie sehen?

Welche Games und welches Genre würde sich für eine TV-Serie eignen? Welche Game-TV-Serie haben Sie gesehen? Sind Sie Fan von Game-Verfilmungen und -Serien? (rec, 30.5.2017)