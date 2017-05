Grüne Personalrochaden: "Bedingungen stellt nur Sebastian Kurz"

Ingrid Felipe lächelt und schweigt beim erweiterten Bundesparteivorstand in Salzburg

Salzburg – Wird über dem Seminarhotel Brunauer weißer Rauch aufsteigen? Das ist die entscheidende Frage am Freitag beim erweiterten Bundesparteivorstand der Grünen in Salzburg.

Nach einer kurzen Vorbesprechung des Bundesvorstands, der ohne Eva Glawischnig elf Mitglieder hat, zeigte sich die grüne Spitze erstaunlich wortkarg. Auf die Frage, ob sie als Parteiobfrau zur Verfügung stehe, antwortete EU-Abgeordnete Ulrike Lunacek knapp: "Wir beraten das jetzt."

Felipe abwartend

Die Tiroler Grünen-Chefin und stellvertretende Bundessprecherin Ingrid Felipe sagte im STANDARD-Gespräch auf die Frage, ob sie am Ende des Tages Parteichefin sein werde: "Wir machen jetzt einmal die Sitzung, und alles Weitere erzähle ich Ihnen später." Unter welchen Bedingungen sie die Partei übernehmen würde? "Bedingungen stellt nur Sebastian Kurz, ich nicht." Die Salzburger Landeschefin Astrid Rössler ging kommentarlos in die Sitzung des erweiterten Bundesvorstands.

Ämtertrennung steht im Raum

Zahlreiche grüne Delegierte, Landtagsabgeordnete und Geschäftsführer aus allen Bundesländern sind zum erweiterten Bundesvorstand in Salzburg erschienen und rechnen alle mit einer durchaus intensiven Diskussion. Vor allem gilt es die Frage zu klären, ob die Funktion der Parteichefin und der Spitzenkandidaten für die anstehende Neuwahl im Oktober in die Hand einer Person gelegt werden oder getrennt werden soll. Sowohl Felipe als auch Rössler müssten ihre Funktion als Landesobfrau und Vizelandeshauptfrau wohl zurücklegen, sollten sie als Grünen-Zugpferd in die Wahl ziehen. (Markus Rohrhofer, Stefanie Ruep, 19.05.2017)