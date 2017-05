ÖH-Wahl: Linke Mehrheit hält

VSStÖ gewinnt vier Mandate, Gras verliert drei Sitze – AG weiterhin auf Platz eins

Wien – In der österreichischen Studierendenvertretung wird es weiterhin eine linke Mehrheit geben. Laut dem Endergebnis der diesjährigen Wahlen der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) verlieren die Grünen Alternativen Studierenden (Gras) drei Mandate, der Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) gewinnt vier Mandate.

Die Aktionsgemeinschaft (AG), die am Juridicum in einen Skandal rund um antisemitische und NS-verharmlosende Postings verwickelt war, hat ein Mandat verloren. Die Flö und die Junos gewinnen jeweils ein Mandat dazu. Die Spaßfraktion No Ma'am zieht mit einem Mandat in das Studierendenparlament ein.

Die Wahlbeteiligung erreichte heuer einen neuen Tiefpunkt: Nur 24,5 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab – die niedrigste Beteiligung in der Geschichte der ÖH. Bei den vergangenen Wahlen im Mai 2015 traten noch 26 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen.

Als "klaren Auftrag" bezeichnete die Spitzenkandidatin des Verbandes Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ), Hannah Lutz, das Ergebnis der ÖH-Wahl.

Schaden durch Affären

Ob es wie bisher wieder eine linke Koalition geben wird, ließ Lutz offen, es erscheint aber wahrscheinlich. Lutz führt den Wahlgewinn darauf zurück, dass man beispielsweise mit der oft schlechten sozialen Lage vieler Studenten das richtige Thema angesprochen habe. Die historisch niedrige Wahlbeteiligung lasse sich mit den Vorkommnissen um die "halbe Spaltung" der Grünen und den AG-Skandal erklären. Das habe der gesamten ÖH Schaden zugefügt, so Lutz.



Erneut den ersten Platz, wenn auch mit einem Mandat Verlust, konnte die VP-nahe Aktionsgemeinschaft (AG) mit Spitzenkandidatin Silvia Grohmann einfahren. Im Videointerview nimmt sie zum Ergebnis, aber auch zu den noch ausständigen Rücktritten der in die Juridicum-Affäre verwickelten AG-Funktionäre Stellung.

Für die Spitzenkandidatin der Grünen und Alternativen StudentInnen (Gras), Marita Gasteiger, gilt es nun, die Gründe für das diesmal deutlich schwächere Abschneiden zu reflektieren. Dass es nun zwei grüne Listen gab, könnte die Wähler und Wählerinnen verwirrt haben, meint Gasteiger.

Der Spitzenkandidat der Junos, Yannick Shetty, freut sich hingegen über das Ergebnis. Er strebe die Exekutive an, sagte Shetty, es gelte nun "konstruktiv mit der Regierung zu arbeiten".

Felix Mayrbäurl vom Ring Freiheitlicher Studenten zeigte sich trotz des Haltens des Mandats und eines leichten Stimmenplus "sehr unzufrieden. Die großen Verlierer der Wahl sind die Studenten, die Wahlbeteiligung ist erneut eingebrochen", sagte Mayrbäurl, der den RFS "ganz klar in der Opposition" sieht.

Für die Fachschaftslisten (Flö) und Spitzenkandidatin Johanna Zechmeister ist das Plus von einem Mandat ein Erfolg. Die Flö wolle weiter in der Exekutive arbeiten, aber nicht um jeden Preis.

Das Ergebnis im Überblick:

AG 26,4 Prozent (-0,3) – 15 Mandate (-1)

VSStÖ 20,5 Prozent (+5,5) – 12 Mandate (+4)

Gras 15,8 Prozent (-4,3) – 9 Mandate (-3)

Flö 14,1 Prozent (+1,4) – 8 Mandate (+1)

Junos 12,6 Prozent (+1,4) – 7 Mandate (+1)

KSV Lili 3,1 Prozent (+0,6) – 1 Mandat (+/-0)

RFS 3,1 Prozent (+0,6) – 1 Mandat (+/-0)

KSV KJÖ 2,2 Prozent (-0,1) – 1 Mandat (+/-0)

No Ma'am 2,5 Prozent (n.k.) – 1 Mandat (n.k.) (red, APA, 19.5.2017)