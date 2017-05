Janko netzt noch zweimal für Basel

Vor Abgang im Sommer noch zwei Goals gegen Sion – FC Zürich wieder erstklassig

Basel – Marc Janko hat am Donnerstag sein zwölftes Saisontor für den FC Basel in der Schweizer Fußball-League erzielt. Der ÖFB-Teamstürmer, der den Meister im Sommer verlässt, traf beim Heim-2:2 gegen Sion in der 33. Minute zum zwischenzeitlichen 1:0 und wurde in der 57. Minute ausgetauscht.

Unterdessen fixierte der Traditionsclub FC Zürich schon drei Runden vor Schluss der zweithöchsten Liga die Rückkehr ins Oberhaus, weil Neuchatel Xamax gegen Schaffhausen 1:2 verlor. (APA, 18.5.2017)