Russland und Finnland erste Halbfinalisten

Sbornaja putzt Tschechien, Finnland wirft USA aus dem Turnier

Paris – Russland und Finnland sind die ersten Halbfinalisten der Eishockey-WM in Köln und Paris. Die Russen besiegten in Frankreichs Hauptstadt Tschechien 3:0. Die Treffer der "Sbornaja" erzielten die NHL-Legionäre Dmitri Orlow (9.), Nikita Kutscherow (14./PP) und Artemi Panarin (54.). Die Finnen gewannen indes in Köln dank Toren von Mikko Rantanen (22.) und Joonas Kemppainen (47.) 2:0 gegen die USA.

Russland trifft nun im Halbfinale am Samstag auf den Sieger des abendlichen Duells (ab 20.15 Uhr) zwischen Titelverteidiger Kanada und Gastgeber Deutschland. Vizeweltmeister Finnland bekommt es entweder mit dem Erzrivalen Schweden oder Außenseiter Schweiz zu tun. (APA, 18.5.2017)

Viertelfinal-Ergebnisse von der Eishockey-WM

USA – Finnland 0:2 (0:0,0:1,0:1). Köln, 8.968 Zuschauer.

Tore: Rantanen (22.), Kemppainen (47.) Stafminuten: 12 bzw. 4.

Russland – Tschechien 3:0 (2:0,0:0,1:0). Paris, 6.209 Zuschauer.

Tore: Orlow (9.), Kutscherow (14./PP), Panarin (54.). Strafminuten: 10 bzw. 6.

Das weitere Programm:

Halbfinale am Samstag (15.15 und 19.15 Uhr) in Köln: Finnland – Schweiz/Schweden, Kanada/Deutschland – Russland

Sonntag in Köln: Spiel um Platz 3 (16.15 Uhr) und Finale (20.45 Uhr)