TV- und Radiotipps für Freitag, 19. Mai

Placido-Domingo-Gala aus der Wiener Staatsoper, Europa-Dialog, Makro, Universum History, dazu München 7 und Shutter Island mit Leonardo DiCaprio

19.45 REPORTAGE

Re: Geteiltes Zypern In Zypern ist die Frage nach den Vermissten des Bürgerkriegs eines der schmerzlichsten Kapitel in der Geschichte der Insel. Das "Committee for Missing Persons in Cyprus" exhumiert in Massengräbern verscharrte Opfer. Bis 20.15, Arte

19.50 LIVE

Placido-Domingo-Gala aus der Wiener Staatsoper Am 19. Mai feiert der Operntenor sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. ORF 3 begleitet den Abend mit einem Schwerpunkt, zum Auftakt spricht Barbara Rett mit Staatsoperdirektor Dominique Meyer, Kammersänger Heinz Zednik und Sopranistin Maria Nazarowa. Um 20.15 Uhr folgt die live-zeitversetzte Gala. Domingo singt aus Un ballo in maschera, La traviata und Simon Boccanegra. Unterstützt wird er von Sängerkollegen wie Ramón Vargas, Dmitry Korchak, Ana María Martínez. Marco Armiliato dirigiert das Orchester der Staatsoper. Um 22.40 Uhr rundet ein Porträt ab. Bis 0.05, ORF 3

20.05 GESPRÄCH

Europa-Dialog mit Tim Cupal Der ORF-Korrespondent in Brüssel analysiert bei Benedikt Weingartner den Start der Brexit-Verhandlungen und die Konsequenzen. Bis 21.05, Okto

20.15 HÄFENELEGIE

Shutter Island (USA 2010, Martin Scorsese) 1954: Leonardo DiCaprio als US-Marshal Edward Daniels, der mit seinem Partner Chuck Aule (Mark Ruffalo) das Verschwinden einer Patientin aus dem Ashecliffe Hospital für psychisch gestörte Schwerverbrecher untersucht. Die Vielschichtigkeit von DiCaprios Rolle ist ein Freudenfest für jeden Cineasten. Ein Meisterwerk aus Scorseses Händen. Bis 22.50, RTL 2

concorde movie lounge

21.00 MAGAZIN

Makro: Handel mit Hindernissen Themen: 1) Deutscher Mittelstand. 2) Trumps Spiel mit dem Feuer. 3) BMW: Die Taktik des Autobauers. 4) Chinas "Freihandel": Bloß ohne die anderen. Bis 21.30, 3sat

21.20 SERIE

München 7: Trojaner In der großartigen, herzerwärmend lustigen, blitzgescheiten Polizistenserie von Franz Xaver Bogner haben es die Polizisten Xaver (Andreas Giebel) und Felix (Florian Kandler) nicht nur mit Menschenschicksalen zu tun, sondern mit Problemen, die eigentlich ganz München betreffen. Dieses Mal stehen Reibereien am Markt bevor: Ein rasender Kunde bezichtigt Marktfrau Sophie des Mordes – sie habe ihm giftige Schwammerln verkauft. Bis 22.10, ORF 2

21.30 MAGAZIN

Auslandsjournal: Zwischen Revolution und Resignation – Iran vor der Wahl Wie das Land nach vier Jahren Amtszeit des Reformers Hassan Rohani und zwei Jahren seit Unterzeichnung des Atomabkommens aufgestellt ist. Bis 22.10, 3sat

22.45 DOKUMENTATION

Universum History: Gladiatoren – Tod in der Arena Die rauen Spiele der Antike geben Rätsel auf. Mit den Methoden der modernen Gerichtsmedizin werden einige von ihnen gelöst, etwa Herkunft, Ernährung, Lebensweise, aber auch Verletzungen und Todesursachen einzelner Menschen. Bis 23.35, ORF 2

23.00 MAGAZIN

Aspekte 1) Whitney Houstons Leben im Dokfilm Can I be me?. 2) Über die Verletzbarkeit unserer Gesellschaft. 3) Andreas Mühes Deutschlandbilder: "Pathos als Distanz". 4) Live: Dua Lipa. 5) Frauen im Iran. 6) Die Nöte der jungen Lehrer: Dokfilm Zwischen den Stühlen. Bis 23.30, ZDF