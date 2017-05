Bob, Kaffee, Kirschkuchen: "Twin Peaks" von A wie Anfang bis V wie Vorhang

foto: sky / showtime

Literatur Zahlreiche wissenschaftliche Publikationen beschäftigen sich mit dem Phänomen aus film- und medien-, aber auch aus naturwissenschaftlicher Sicht, etwa "The Owls Are Not What They Seem: Animals and Nature in Twin Peaks" oder gesamter "The Owls Are Not What They Seem. Twin Peaks aus interdisziplinärer Perspektive", beide bei Springer.

Mord Sollte nach dem Willen von David Lynch und Mark Frost nie geklärt werden. ABC beharrte auf die Preisgabe des Rätsels nach der ersten Staffel. Um die Frage, wer Laura Palmer getötet hatte, herrschte auch hierzulande maximale Aufregung, was dazu führte, dass Zeitungen den Täter im Kleingedruckten verrieten, ein Privatsender den Mörder via Videotext bekanntgab, um dem Konkurrenten, der die Serie ausstrahlte, eins auszuwischen.

Musik Angelo Badalamenti komponierte die einprägende Titelmelodie, Julee Cruise sang ebenso wie den Song im Roadhouse "The Nightingale, Falling".

Northwest Passage Arbeitstitel von "Twin Peaks". David Lynchs zweite TV-Arbeit.