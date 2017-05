35-Jähriger ist am Ellbogen ist bedient

Wien – Eine Verletzung verhindert das Antreten von Jürgen Melzer in der am Montag beginnenden Qualifikation für die French Open in Paris. Wie die Tageszeitung "Die Presse" berichtet, hat sich der Halbfinalist der French Open von 2010 in der vergangenen Woche beim Challenger in Aix-en-Provence am linken Ellbogen verletzt.

Über ein Antreten im Doppel in Paris wollte Melzer kurzfristig entscheiden. (APA, 18.5.2017)