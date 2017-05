Nach Ernennung des Sonderermittlers: Trump spricht von Hexenjagd

US-Präsident sieht sich absolut ungerecht behandelt

Washington – US-Präsident Donald Trump sieht sich durch die Ernennung eines Sonderermittlers in der Russland-Affäre absolut ungerecht behandelt. "Das ist die bei weitem größte Hexenjagd auf einen Politiker in der amerikanischen Geschichte!", schrieb er am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter.

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2017

"Bei all den illegalen Handlungen, die es in Clintons Wahlkampfteam und in der Obama-Regierung gab, wurde nie ein Sonderermittler eingesetzt", erklärte der Präsident mit Blick auf seine demokratische Gegnerin im Wahlkampf, Hillary Clinton, und seinen Amtsvorgänger Barack Obama. Das Justizministerium hatte am Mittwochabend mitgeteilt, dass der frühere FBI-Chef Robert Mueller als Sonderermittler die Untersuchung zu möglichen Absprachen zwischen dem Wahlkampfteam von Trump und Russland leiten soll. (APA, 18.5.2017)