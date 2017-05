Donauinselfest mit Mando Diao, Cro und Falco-Tribute

Open-Air-Festival findet von 23. bis 25. Juni statt

Wien – Das Programm für das Wiener Donauinselfest steht: Zu den Haupt-Acts der 34. Ausgabe von 23. bis 25. Juni zählen Mando Diao, Sportfreunde Stiller, Cro und Hansi Hinterseer. Außerdem gibt es ein Falco-Tribute-Konzert anlässlich seines 60. Geburtstags.

Auf elf Bühnen und 16 Themeninseln wird bei dem Open-Air-Festival, das von der Wiener SPÖ veranstaltet wird, bei freiem Eintritt Programm geboten. Am Freitag auf der großen Festbühne zu Gast: die schottische Sängerin Amy Macdonald und der deutsche Rapper Cro. Auf der Ö1-Bühne tritt Kabarettist Klaus Eckel mit seinem neuen Programm "Zuerst die gute Nachricht" auf. Auf der Schlagerbühne präsentiert Marianne Mendt Hits der vor 100 Jahren geborenen Jazz-Legende Ella Fitzgerald.

Am Samstag gastieren Nino aus Wien und Mando Diao auf der FM4-Bühne. Auf der Festbühne treten die ehemalige "Wir sind Helden"-Frontfrau Judith Holofernes und Schmusesänger Michael Bolton auf. Im Anschluss findet ein Falco-Tribute-Konzert statt, bei dem Fettes Brot, Julian Le Play, Russkaja-Sänger Georgij Makazaria, Gianna Nannini und Birgit Minichmayer mit der Originalband des 1998 verstorbenen Musikers Songs interpretieren. Die Schlagerbühne wartet mit Hansi Hinterseer auf, der erstmals am Donauinselfest zu Gast ist. Davor spielen Jazz Gitti und die Edlseer.

Den Sonntag bestreiten Max Giesinger, Lions Head und die Sportfreunde Stiller das Line-up auf der großen Festbühne. Danach nimmt Rainhard Fendrich seine Fans mit auf eine 30-jährige Musikreise von "I am from Austria" bis zu seinem neuesten Album "Schwarzoderweiß". Auf der FM4-Bühne steht am Sonntagabend das Mattersburger Indie Pop-Quartett Garish auf der Bühne. (APA, 18.5.2017)