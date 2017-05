all i need energy – das neue koffeinhaltige Erfrischungsgetränk

Natürlicher Energyboost mit hohem Koffeingehalt rein aus Weißem Bio-Tee.

all i need bringt mit all i need energy den ersten völlig natürlichen und nachhaltigen Energydrink auf den österreichischen Getränkemarkt. all i need energy überzeugt mit 26 mg/100 ml rein natürlichem Koffein aus Weißem Bio-Tee. Das Energy, Lifestyle und Nachhaltigkeit sich perfekt ergänzen können, sieht man auch an der Markenwelt von all i need auf www.allineed.at.

Zeit für etwas Neues: den ersten vollkommen natürlichen, biologischen und veganen Energyboost. Das gelingt all i need energy mit ganz viel Weißem Bio-Tee. Die Teeblätter werden nach traditioneller chinesischer Methode frisch aufgebrüht und sorgen für einen natürlichen Koffeingehalt von 26 mg/100 ml. Dazu kommen Limette, Kurkuma und Apfeldicksaft für natürliche Süße und ein einzigartiges Geschmackserlebnis.

Ehrliche Alternative zu Energydrinks

Mit dem hohen Koffeingehalt rein aus Weißem Bio-Tee ist all i need energy die ehrliche Alternative zu „klassischen“ Energydrinks. „Wir haben ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränkt kreiert, das natürlich und nachhaltig Energie liefert und gänzlich ohne den Zusatz von Zucker oder zugesetztem Koffein auskommt. Das ist einzigartig“ , erklärt Gründer und Geschäftsführer Thomas Miksits die Innovationskraft des Produkts, die auch im Kampagnenspot 100% me with all i need energy zu spüren ist: https://youtu.be/_amvS9Iii1w.

all i need energy knüpft damit nahtlos an all i need an, das bereits seit 2013 auf dem Markt ist. Beide Produkte sind Erfrischungsgetränke auf Tee-Basis mit hochwertigen Zutaten. Charakteristisch sind die nachhaltige Produktion (Bio-, Fairtrade- und Vegan-zertifiziert), das klare Design und der einzigartige Geschmack. Zudem werden mit jeder verkauften Einheit Bildungsprojekte für Kinder in den Herkunftsländern der Zutaten gefördert.

Doppelte Präsenz mit all i need & all i need energy

Mit dem zweiten Ergebnis aus Toms und Alex‘ Teeküche wird auf einen Schlag die Produktpalette verdoppelt. Erhältlich sind beide Erfrischungsgetränke in der 250-ml-Aluminiumdose und der 330-ml-Einweg-Glasflasche. Ziel für 2017 ist es nun, mehr als zwei Millionen Einheiten zu verkaufen und neben der Internationalisierung der Distribution auch die Bekanntheit in Österreich noch weiter zu steigern.