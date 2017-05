Wiener Volleyballtrainer soll zumindest fünf Kinder missbraucht haben

60-Jähriger in Untersuchungshaft – Polizei sucht weitere Opfer

Wien/Klagenfurt – Ein Volleyballtrainer soll seit 2006 in Wien und Klagenfurt zumindest fünf Kinder sexuell missbraucht haben. Er wurde vergangenen Donnerstag vom Landeskriminalamt Wien wegen des Verdachts des mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs, Herstellung von Kinderpornografie und Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses festgenommen. Die Polizei sucht weitere Opfer des 60-Jährigen.

Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Er war laut Polizei in den vergangenen Jahren als Volleyball-Kinder- und Jugendtrainer vorwiegend für Vereine in den Wiener Bezirken Leopoldstadt und Brigittenau tätig. Von 2006 bis 2016 soll er unter Ausnützung seiner Trainertätigkeit sexuelle Handlungen an ihm anvertraute Minderjährigen durchgeführt haben. Zumindest einen Missbrauch soll der Mann auch in Klagenfurt verübt haben. Die Polizei vermutet, dass es weitere Opfer des Mannes gibt.

Hinweise – auch vertraulich – nimmt das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310/DW33800 entgegen. (APA, 18.5.2017)