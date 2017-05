KAC holt Verteidiger mit NHL-Erfahrung

Kanadier Regehr ist auch fünffacher DEL-Meister, auch HCI mit Neuzugang

Klagenfurt – Vize-Meister KAC hat den ersten neuen Spieler für die kommende Saison der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) geholt. Die Klagenfurter verpflichteten den 24-jährigen Verteidiger Richie Regehr. Der Kanadier hat 20 Spiele in der NHL für die Calgary Flames absolviert und in acht Jahren in der DEL fünfmal den deutschen Meistertitel gewonnen, zuletzt zweimal mit EHC Red Bull München.

Der KAC hat damit schon 21 Spieler für die am 8. September beginnende EBEL-Saison unter Vertrag, mit Regehr den fünften Legionär.

Die Innsbrucker Haie holten Stürmer Andrew Yogan von HCB Südtirol. Dem 25-jährigen US-Amerikaner sollen in Innsbruck noch zwei weitere Importspieler folgen.