Soundgarden-Sänger Chris Cornell gestorben

Rocksänger war Frontman von Soundgarden und Audioslave

Seattle – Rocksänger Chris Cornell ist tot. Der 52-Jährige aus Seattle im US-Bundesstaat Washington starb laut CNN am Mittwoch in Detroit auf Tournee mit Soundgarden. Als "plötzlich und unerwartet" bezeichnete Brian Bumbery, Sprecher des Sängers, den Tod des Rockmusikers. Cornells Frau Vicky und die Familie seien geschockt und würden eng mit dem Gerichtsmediziner zusammenarbeiten, um die Ursache zu finden.

Cornell, der am Anfang seiner Karriere Schlagzeug spielte, war von 1984 bis zur Auflösung 1997 Sänger, Gitarrist und Hauptsongwriter von Soundgarden. Mit den Instrumentalisten der Band Rage Against The Machine gründete er 2001 die Gruppe Audioslave, die bis 2007 bestand. 2010 kam es zu einer Reunion von Soundgarden.

brunow

Daneben veröffentlichte er seit 1999 mehrere Soloalben, zuletzt 2015 das Album "Higher Truth". Im Rahmen der "Songbook"-Tour präsentierte er sich solo akustisch auf der Bühne. Für den James-Bond-Film "Casino Royale" steuerte Cornell den Titelsong ("You Know My Name") bei. (APA, red, 18.5.2017)