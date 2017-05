Gastronomische Nachwuchstalente im Fokus: Brau Union Österreich unterstützt Top-Lehrlingsbewerb von Amuse Bouche

Zum zehnten Jubiläum wurden Initiatoren und Unterstützer der Veranstaltung für das große Engagement in der Berufsnachwuchsförderung durch das BMWFW geehrt

Der jährliche Wettkampf der Top-Lehrlinge von Amuse Bouche bietet Lehrlings-Teams aus rund 20 Spitzenhotels die Chance, Fachwissen und -können unter Beweis zu stellen und Kontakte zu knüpfen. Die Brau Union Österreich unterstützt die Veranstaltung punkto Bierkultur und klärt in dem Zusammenhang über verantwortungsvollen Alkoholkonsum auf. Anfang Mai wurde das Unternehmen daher gemeinsam mit den Initiatoren und weiteren Unterstützern bei einer Gala im Marmorsaal des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft für die vorbildliche Initiative geehrt.

Sektionschefin Elisabeth Udolf-Strobl, Leiterin der Sektion Tourismus und Historische Objekte im BMWFW, und Sektionschef Matthias Tschirf, Leiter der Sektion Unternehmenspolitik im Wirtschaftsministerium, sprachen im Namen vom bis Mitte Mai amtierenden Bundesminister und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner und der österreichischen Tourismuswirtschaft Dank und Anerkennung aus – Rainer Bartollschitz übernahm die Ehrung seitens der Brau Union Österreich.

Brau Union Österreich unterstützt Gastronomienachwuchs fachlich und punkto Alkoholprävention

Die Brau Union Österreich engagiert sich einerseits für die Gastronomen von morgen, da sie starken Fokus auf die österreichische Bierkultur setzt und diese – inkl. Themen wie Bierspezialitäten, Zapfqualität, Hygiene etc. – auch im Bewusstsein des Gastronomienachwuchses verankern möchte. Aber die Brau Union Österreich kommt damit andererseits auch einmal mehr ihrem Anspruch nach, gesellschaftliche Verantwortung zu leben: „Bier ist mehr als nur ein Getränk – Bier ist ein wichtiger Teil der Lebenskultur. Als größtes Brauereiunternehmen des Landes ist es für die Brau Union Österreich selbstverständlich, ihrer sozialen Verantwortung nachzukommen. Neben dem Anliegen und Bestreben, die beste Bierkultur in Einklang mit ökologischen Herausforderungen zu schaffen, ist uns auch die soziale Verantwortung sehr wichtig. In diesem Zusammenhang setzen wir unter anderem immer wieder auf die Aufklärung und Prävention bei Jugendlichen“, erklärt Brau Union Österreich Generaldirektor Markus Liebl.

Gabriela Maria Straka, Leitung PR/Kommunikation und CSR bei der Brau Union Österreich, führt weiter aus: „Uns ist es besonders wichtig, dass auch die Nachwuchskräfte in der Gastronomie mit dem Thema bewusster Alkoholkonsum umgehen lernen. Bei dieser Lehrlingsinitiative ist es uns sehr wichtig, das Thema des verantwortungsvollen Umgangs mit Alkohol zu unterstreichen – für die Lehrlinge selbst ist das ein wichtiges Learning, aber sie sollen auch in Hinblick auf ihre Gäste sensibilisiert werden und nicht zuletzt lernen, dass es viele alkoholfreie Alternativen gibt, die ebenso gut schmecken und kreativ eingesetzt werden können, auch für Cocktails und Co. Dies ist ein Teilaspekt unserer Maßnahmen zu diesem Thema – aktuell erarbeiten wir mit einem wissenschaftlichen Beistand weitere Initiativen in diesem Bereich, in der Vergangenheit haben wir das Thema auch bereits sehr erfolgreich mit pro mente Oberösterreich bearbeitet.“

Über die Brau Union Österreich

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit vierzehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Zusätzlich vertreibt die Brau Union Österreich seit April 2015 die Cider-Marke Strongbow in Österreich und bringt 2017 mit Stibitzer einen typisch österreichischen Cider auf den Markt. Das Unternehmen steht sowohl für internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados und Affligem, als auch für nationale Top-Marken wie Gösser oder Zipfer und für regionale Marken wie Puntigamer, Kaiser, Schwechater, Schladminger, Reininghaus oder Wieselburger. Die Weizenbiermarke Edelweiss, die alkoholfreie Marke Schlossgold und die Biere der Spezialitäten-Manufaktur Hofbräu Kaltenhausen runden das Sortiment ab. 2.300 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und 5 Mio. Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND“ ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen Heineken-Familie.



www.brauunion.at