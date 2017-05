Innenministerium erhielt von FPÖ Daten türkischer Wahlberechtigter

Rund 100.000 Namen auf Datenträger – Ministerium hat Daten bereits an Länder weitergegeben

Wien – Die FPÖ hat am Mittwochnachmittag einen Datenstick mit rund 100.000 Namen von möglichen türkischen Wahlberechtigten in Österreich an das Innenministerium übermittelt.

Das Innenministerium hat den Datensatz vervielfältigt und "umgehend" die zuständigen Staatsbürgerschaftsbehörden – die Landesregierungen – informiert. "Die vollständigen Daten werden allen Ländern übermittelt, damit diese in ihrem Verantwortungsbereich die entsprechenden Feststellungen treffen können", sagte Ministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck.

Inwiefern die Daten tatsächlich auf Doppelstaatsbürgerschaften hinweisen, ist derzeit noch völlig offen. Auch woher die Namenslisten stammen, weiß das Ministerium vorerst nicht. Der Datensatz lasse derzeit keine Zuordnung nach Bundesländern zu, sagte Grundböck. Das Innenministerium habe aber den verantwortlichen Landesregierungen "auf Nachfrage und bei Bedarf bei der entsprechenden Abklärung der Wohnsitzdaten" Unterstützung angeboten. (APA, 18.5.2017)