Moskaus Patriarch bekämpft WannaCry-Wurm mit Weihwasser

Fotos sorgen in sozialen Medien für Furore – Praxis ist in Russland aber nicht unbekannt

Kyrill I., Patriarch von Moskau und Vorsteher der Russisch-Orthodoxen Kirche, ist im Kampf gegen den WannaCry-Wurm aktiv. Das Schadprogramm infizierte vergangenes Wochenende zigtausende Rechner weltweit, darunter auch Computer des russischen Innenministeriums. Dort erschien der Patriarch nun, um Rechner mit Weihwasser zu segnen und so gegen WannaCry zu immunisieren.

Praxis bekannt

Die Praxis ist laut BoingBoing nicht neu. Im Netz existieren zahlreiche Fotos, in denen Priester der Russisch-Orthodoxen Kirche Equipment, Server und Rechner segnen. Im Netz wurde die Aktion schnell mit dem Spiel "Warhammer 40,000" verglichen, indem Spieler dem Maschinengott huldigen können.

Auch katholisch

Das Phänomen ist aber nicht nur auf die Russisch-Orthodoxe Kirche beschränkt. In Indien segnen etwa Hindu-Priester Arbeitsgeräte. Und auch in der katholischen Kirche können Smartphones, Tablets und Computer gesegnet werden – so geschehen 2012 bei einer Messe in der italienischen Region Umbrien.