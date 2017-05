Trumps Russland-Verbindungen: US-Justizministerium ernennt Sonderermittler

Ehemaliger FBI-Chef Robert Mueller soll Nachforschungen zu möglichen Kontakten zwischen Wahlkampagne und Kreml leiten

Washington – Das US-Justizministerium lässt die Vorwürfe um eine angebliche Verstrickung von US-Präsident Donald Trump und seinem Wahlkampfteam mit Russland in einer unabhängigen Untersuchung prüfen. Wie der stellvertretende Justizminister Rod Rosenstein am Mittwochabend bekanntgab, soll die Untersuchungskommission der frühere FBI-Direktor Robert Mueller leiten.

Rosenstein war in der aktuellen Diskussion rund um die Entlassung des FBI-Chefs James Comey besonders unter Druck gestanden, weil er jenes Memo verfasst hatte, das Comey schwer kritisierte, und das Trump anfangs als Grund für die Entlassung Comeys anführte.

Regierung unter Druck

Er habe die Entscheidung getroffen, dass es "im öffentliche Interesse" sei, nun einen Sonderermittler einzusetzen, teilte er am Mittwoch mit. Rosenstein ist deshalb für die Entscheidung verantwortlich, weil sein Vorgesetzter, Justizminister Jeff Sessions, selbst im Verdacht steht, Kontakte mit Vertretern Russlands gepflegt zu haben.

Trump war in der Affäre um mutmaßliche Russland-Verbindungen der neuen Regierung verstärkt unter Druck geraten. Er soll im Februar den damaligen FBI-Chef James Comey aufgefordert haben, die Untersuchung der Kontakte des früheren Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn zu Russland einzustellen. Dies könnte als Eingriff in polizeiliche Ermittlungen und Amtsmissbrauch gewertet werden. Zudem steht wegen der abrupten Entlassung Comeys der Vorwurf der Vertuschung im Raum.

Forderung der Demokraten

Die Demokraten hatten nach den Ereignissen der vergangenen Woche vehement die Einsetzung eines Sonderermittlers gefordert. Sie sahen nach der Entlassung Comeys auf Betreiben Rosensteins keine glaubhaften Persönlichkeiten mehr im Justizministerium, die an einer Untersuchung beteiligt sein könnten. Das Weiße Haus hatte bisher erklärt, es sei "unnötig" einen Sonderermittler einzusetzen, weil in der Sache bereits bisher ermittelt werde und auch mehrere Ausschüsse im Kongress damit befasst seien.

Mueller hatte die Bundespolizei von September 2001 bis September 2014 geführt. Er war von George W. Bush eingesetzt, und von Präsident Barack Obama einmal für zwei Jahre verlängert worden. Mueller ist damit der direkte Amtsvorgänger Comeys. Mueller soll bereits zugestimmt haben, die Ermittlungen zu leiten. Er hat seinen derzeitigen Job in einer Anwaltskanzlei ruhend gestellt, heißt es.

Frühere Mitarbeiter aus dem Justizministerium der Obama-Regierung lobten in ersten Stellungnahmen in der New York Times Muellers Einsetzung. Er sei "die ideale Wahl" und werde die Ermittlungen unabhängig führen. Der Fraktionschef der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, sagte die Bestellung sei "sehr notwendig" gewesen, Mueller sei "die richtige Art von Persönlichkeit" für die Aufgabe. (red, 18.5.2017)