Juventus Turin zum 12. Mal Cup-Sieger

Erster Schritt zum Triple geglückt: 2:0-Sieg über Lazio in Rom

Rom – Juventus Turin hat am Mittwochabend zum zwölften Mal den italienischen Fußball-Cup gewonnen. Das Team von Massimiliano Allegri feierte im Finale im Olympia-Stadion von Rom einen 2:0-(2:0)-Sieg über Lazio Rom. Die Juve-Tore erzielten Dani Alves (12.) und Leonardo Bonucci (24.) jeweils nach Assist von Alex Sandro. Damit holte die "Alte Dame" aus Turin zum dritten Mal in Serie die "Coppa Italia".

Für Juventus war dies der erste Schritt zum angepeilten ersten Triple der Club-Geschichte. Bereits am kommenden Sonntag kann mit einem Heimsieg über Abstiegskandidat Crotone der 33. Meistertitel – der bereits sechste en suite – fixiert werden. Und am 3. Juni in Cardiff soll dann im Champions-League-Finale gegen Titelverteidiger Real Madrid die Saison mit der dritten großen Trophäe innerhalb von zweieinhalb Wochen gekrönt werden.

Sollten alle drei Titelmissionen gelingen, würde Juventus als erst achter Club der Gewinn der beiden nationalen Titel sowie des wichtigsten Europacup-Bewerbs im selben Jahr glücken. Bisher ist ein solches Triple nur Celtic Glasgow (1967), Ajax Amsterdam (1972), PSV Eindhoven (1988), Manchester United (1999), dem FC Barcelona (2009 und 2015), Inter Mailand (2010) und Bayern München (2013) gelungen. (APA, 17.5.2017)