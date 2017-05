Tödliche Messerstecherei: Freispruch aufgrund von Notwehr

Geschworene berieten rund fünf Stunden – 34-Jähriger enthaftet – Urteil nicht rechtskräftig

Wien – Mit einem unerwarteten Freispruch ist nach fünfstündiger Beratung der Geschworenen der Prozess um eine tödliche Messerstecherei in Wien-Favoriten zu Ende gegangen. Die Laienrichter billigten dem angeklagten 34-Jährigen Kosovaren zu, in Notwehr gehandelt zu haben, als er am 8. Dezember 2016 einen gleichaltrigen Polen in einer Bar getötet und dessen 37-jährigen Freund schwer verletzt hatte.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, da die Staatsanwältin keine Erklärung abgab. Der Angeklagte wurde enthaftet und konnte als freier Mann das Straflandesgericht verlassen. (APA, 17.5.2017)