Macron-Euphorie lockt Apple erstmals seit 2015 an Euro-Bondmarkt

Banker: "Markt ist in superguter Verfassung"

Apple nutzt die Erleichterung an den europäischen Finanzmärkten nach dem Wahlsieg des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Erstmals seit September 2015 legte der kalifornische iPhone-Hersteller am Mittwoch eine milliardenschwere Anleihe in Euro auf.

Name Apple hat große Anziehungskraft

"Der Markt ist nach der französischen Präsidentschaftswahl in einer superguten Verfassung", sagte ein an der Emission beteiligter Banker dem Thomson-Reuters-Informationsdienst IFR. Zudem habe der Name Apple eine große Anziehungskraft. Die Nachfrage für eine acht- und eine zwölfjährige Apple-Anleihe erreichte am Nachmittag mehr als 5 Mrd. Euro.

Mit dem Wahlsieg des pro-europäischen Linksliberalen Macron gegen seine rechtsextreme Widersacherin Marine Le Pen am 7. Mai schwanden an den Finanzmärkten viele Sorgen um die Zukunft der EU und des Euro. Unternehmen haben seitdem Bonds im Volumen von mehr als 23 Mrd. Euro begeben. (Reuters/APA, 17.5.2017)