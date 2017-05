Niederlage für Nestle im KitKat-Streit in Großbritannien

Rechtsstreit mit Schokohersteller Cadbury

Vevey/London – Nestle hat in Großbritannien bei einem Rechtsstreit um Markenrechte für KitKat-Riegel einen Rückschlag einstecken müssen. Ein Berufungsgericht wies das Ansinnen des Nahrungsmittelkonzerns zurück, die Form der Süßigkeit mit vier Riegeln zu schützen. Eine Nestle-Sprecherin erklärte am Mittwoch, der Konzern sei von der Entscheidung enttäuscht und prüfe nun weitere Schritte.

In dem Rechtsstreit steht der Schweizer Konzern dem Schokohersteller Cadbury gegenüber. Er geht auf das Jahr 2010 zurück, seit dem Nestle die Riegel-Form in dem Land markenrechtlich schützen lassen will. Bereits im Jänner hatte ein britisches Gericht Cadbury Recht gegeben. (APA, Reuters, 17.5.2017)