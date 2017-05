Berlin relativiert Merkel-Absage an E-Auto-Ziel bis 2020

Regierungssprecher: "Bundesregierung hält an ehrgeizigem Ziel fest"

Berlin – Die deutsche Bundesregierung hat die Absage von Bundeskanzlerin Angela Merkel an das Ziel von einer Million Elektro-Autos bis 2020 relativiert. Merkel beziehe sich damit auf die bisherige Entwicklung, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch auf Anfrage.

"Sie hat aber auch gesagt, dass man wisse, dass bei innovativer Technologie ab einem gewissen Punkt auch exponentielle Steigerungen möglich sind", fügte er hinzu. "Bundesregierung und die nationale Plattform Elektromobilität halten an dem ehrgeizigen Ziel fest und werden verstärkt dafür arbeiten, dass die Elektromobilität noch mehr Akzeptanz findet."

Merkel hatte in der Unions-Bundestagsfraktion gesagt: "So, wie es im Moment aussieht, werden wir dieses Ziel nicht erreichen." Der Verkauf von E-Autos kommt trotz einer Kaufprämie nur schleppend voran. In Deutschland sind nach wie vor weit unter 100.000 Autos mit elektrischem Antrieb unterwegs. Der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hatte im Jänner zum Million-Ziel gesagt: "Wenn wir nicht noch die Fahrräder dazuzählen, werden wir nicht mal auf die Hälfte kommen. Ich rate zu ein bisschen mehr Realismus." (APA, Reuters, 17.6.2017)