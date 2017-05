Jürgen Langenbach "Österreichs Wissenschaftsjournalist des Jahres"

"Presse"-Redakteur einer von 15 Finalisten des Wettbewerbs zum "European Science Writer of the Year"

Wien – Jürgen Langenbach von der "Presse" ist im Wettbewerb "European Science Writer of the Year" zu "Österreichs Wissenschaftsjournalist des Jahres" gekürt worden. Langenbach war einer von 15 Finalisten des von der Association of British Science Writers organisierten Bewerbs. Europäische Wissenschaftsjournalistin des Jahres wurde die Niederländerin Hester van Santen (NRC media).

Langenbach, der vom Österreichischen Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten nominiert worden war, wurde 1950 in Lahr (Deutschland) geboren. Er studierte Philosophie und Sozialwissenschaften in Freiburg im Breisgau und schloss 1980 seine Dissertation an der Uni Wien ab. Als Wissenschaftsjournalist arbeitete er u.a. für "Falter" und STANDARD. Seit 2002 schreibt Langenbach für die "Presse" und ist auch als Buchautor tätig, unter anderem über den Philosophen Günther Anders. (APA, 17.5.2017)