AUA und Flughafen wollen gemeinsam einchecken

Die Passagierabfertigung mit 700 Mitarbeitern soll fusioniert werden

Wien – Der Flughafen Wien und die AUA, die zwei großen Player der heimischen Luftfahrt, rücken enger zusammen. Zumindest in einem Teilbereich. Wie DER STANDARD aus gut informierten Kreisen erfahren hat, wollen die beiden Konzerne die Passagierabfertigung zusammenlegen. Damit kämen Check-in, Boarding und ähnliche Bereiche mit insgesamt 700 Mitarbeitern unter ein gemeinsames Dach.

Flughafen und AUA bestätigen auf Anfrage Gespräche über eine engere Kooperation. "Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen", erklärt ein Flughafensprecher. Vonseiten der AUA wird ergänzt, dass über den Modus der Zusammenarbeit erst noch verhandelt werden müsse. Dem Vernehmen nach gilt eine gemeinsame Gesellschaft für das Passenger Handling als wahrscheinlich.

Der Flughafen ist erst vor zwei Jahren in das Geschäftsfeld eingestiegen und hat es auf einen Marktanteil von 16 Prozent gebracht. Das Unternehmen betreut dabei mit rund 100 Mitarbeitern unter anderem Reisende anderer Airlines, beispielsweise von Niki/Air Berlin und Easyjet. Die AUA ist mit einem Kuchen von 70 Prozent der größte Anbieter und beschäftigt in der Passagierabfertigung in etwa 600 Leute. Daneben gilt noch der türkische Anbieter Celebi mit gut zehn Prozent als namhafter Mitbewerber. (as, 17.5.2017)