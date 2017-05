Macron holt Vertreter von Links und Rechts ins Kabinett

Außenminister wird der bisherige Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian, das Wirtschaftsressort geht an den Konservativen Bruno Le Maire

Paris – Der französische Präsident Emmanuel Macron bricht das Parteienschema auf und beruft Vertreter unterschiedlicher politischer Richtungen in seine Regierung. So wird der Konservative Bruno Le Maire das Finanzministerium leiten, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Kabinettsliste hervorgeht.

Macron hatte bereits den Konservativen Edouard Philippe mit dem Amt des Premierministers betraut. Wie dieser spricht Le Maire fließend Deutsch und ist Proeuropäer. Zugleich erhält mit dem Bürgermeister von Lyon, Gerard Collomb, ein Sozialist das Innenressort. Neuer Außenminister wird der bisherige Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian, ebenfalls ein Sozialist. Dessen Ressort übernimmt die Macron-Vertraute und Europaabgeordnete Sylvie Goulard.

Hoffen auf Erfolg bei Parlamentswahl

Macron hatte die Präsidentenwahl am 7. Mai klar gegen die Rechtsextreme Marine Le Pen gewonnen. Er hofft bei der Parlamentswahl im Juni auf ein starkes Mandat für seine noch junge Partei La République en Marche, um Reformen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und zur Ankurbelung der Konjunktur durchsetzen zu können.

Die Ernennung von Ministern aus verschiedenen Lagern gilt als Schachzug Macrons. So gehört Regierungschef Philippe dem moderaten Flügel der konservativen Republikaner an, der von Ex-Premier Alain Juppé angeführt wird. Dieser hat signalisiert, dass er zur Unterstützung Macrons bereit ist. Philippes Ernennung könnte zudem manchen Republikaner motivieren, wie bereits mehrere Sozialisten in Macrons Lager zu wechseln. (Reuters, 17.5.2017)