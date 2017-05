ÖH-Wahl: 18 Prozent Wahlbeteiligung zur Halbzeit

330.000 Studenten können noch bis Donnerstag ihre Vertretung wählen

Wien – Zur Halbzeit der Wahl zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) gibt es eine Wahlbeteiligung von rund 18 Prozent. Das erklärte der Vorsitzende der Wahlkommission, Bernhard Varga, am Mittwoch auf Anfrage der APA. Dies liege im Bereich vergangener Wahlen zu dieser Zeit, er erwarte daher bei der Gesamtbeteiligung keine Ausreißer nach oben oder unten.

Die Beteiligung bei ÖH-Wahl ist traditionell gering. Zuletzt gaben nur 25,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.

Gröbere Probleme beim Ablauf der Wahl sind Varga keine bekannt. Es gebe aber immer wieder Fälle, mit denen sich die Wahlkommission beschäftigen müsse. So habe etwa jemand seinen ausgefüllten Wahlzettel fotografiert und gepostet.

Noch bis morgen, Donnerstag, können 330.000 Studenten an öffentlichen und Privatuniversitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) über ihre Vertretung in den kommenden beiden Studienjahren abstimmen. Bundesweit kandidieren neun Listen. Die Ergebnisse werden in der Nacht auf Freitag erwartet. (APA, 17.5.2017)