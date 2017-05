ÖVP Niederösterreich feilt an neuem Programm

Derzeit werden Bezirkskonferenzen abgehalten, am 22. Juli folgt ein "Programm-Tag"

St. Pölten – "Volles Programm für Niederösterreich": Nach dem von der neuen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim Landesparteitag am 25. März verkündeten Startschuss befindet sich die ÖVP "mitten in der Programmarbeit". Seit dem 9. Mai werden auf Funktionärsebene Bezirkskonferenzen abgehalten, für den 22. Juli kündigte Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner am Mittwoch einen "Programm-Tag" an.

Ziel sei es, die richtigen Antworten auf die aktuellen Herausforderungen zu geben bzw. gemeinsam zu erarbeiten. Die Bürger seien eingeladen, Ideen beizusteuern, betonte Ebner. Anfang 2018 soll dann ein "Programm-Kongress" stattfinden.

"Neuer Stil"

In der Pressekonferenz am Mittwoch sprach der Parteimanager zudem von einem "neuen Stil mit neuem Miteinander".

Zur bundespolitischen Entwicklung erklärte Ebner "vollen Rückhalt" der NÖ ÖVP und "alle Freiheiten in Themenfragen" für den neuen Parteichef Sebastian Kurz: "Was uns im Land stark macht, muss ihm auch ermöglicht werden." Zur Diskussion um die Listenbezeichnung verwies der Landesgeschäftsführer auf zahlreiche Beispiele von Namenslisten in niederösterreichischen Gemeinden, hinter denen die ÖVP stehe. (APA, 17.5.2017)