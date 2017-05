Verteidiger Laakso kommt aus Vaasa nach Graz

Graz – Der Finne Aleksi Laakso komplettiert in der kommenden Saison der EBEL die Verteidigung der Graz 99ers. Die Steirer gaben am Mittwoch die Verpflichtung des 27-Jährigen von Vasaan Sport bekannt, der über 350 Spiele in der höchsten finnischen Liga (SM-Liiga) absolviert hat. (APA, red – 17.5. 2017)