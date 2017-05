STANDARD-Chefredakteurin und Co-Herausgeberin wird Israel-Korrespondentin

Wien – Alexandra Föderl-Schmid geht zur "Süddeutschen Zeitung". "SZ"-Chefredakteur Wolfgang Krach bestätigte auf Anfrage, dass Föderl-Schmid voraussichtlich am 1. September in München beginnt, um die "SZ"-Redaktion und ihre Abläufe kennenzulernen. Spätestens zum Jahreswechsel werde sie Korrespondentin der "Süddeutschen Zeitung" in Israel, voraussichtlich in Tel Aviv.

Danke! Damit ist es raus, meine neue journalistische Heimat ist die @SZ, ich freue mich https://t.co/ERmaTLAeHf — A. Föderl-Schmid (@foederlschmid) May 17, 2017

Am Dienstag wurde bekannt, dass Föderl-Schmid, STANDARD-Chefredakteurin und Co-Herausgeberin, ihre Tätigkeit nach 27 Jahren beim Medienhaus beendet. (red, 17.5.2017)