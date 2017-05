Nationalrat: Knappe Brandstetter-Vorstellung als Vizekanzler

Auch Brandstetter zitierte Hermann Hesse: "Diesem Anfang wohnt kein Zauber inne, nein"

Wien – Äußerst knapp ist am Mittwoch im Nationalrat die Vorstellung des frisch als Interimsvizekanzler angelobten Justizministers Wolfgang Brandstetter (ÖVP) abgelaufen. Verantwortung und nicht Taktik müsse im Vordergrund stehen, betonte Kanzler Christian Kern (SPÖ). "Diesem Anfang wohnt kein Zauber inne, nein", konzedierte Brandstetter und versprach die Wahrnehmung von staatspolitischer Verantwortung.

Kerns nahm sich für seine Wortmeldung gerade einmal eineinhalb Minuten Zeit. Im Mittelpunkt stehe, für einen geordneten Übergang bis zur Nationalratswahl zu sorgen, sagte er. Die Entscheidung der ÖVP, Brandstetter zum Vizekanzler zu machen, akzeptiere er "selbstverständlich". Durchgerungen hatte sich der SPÖ-Chef dazu erst gestern, nachdem er vergeblich darauf bestanden hatte, dass der designierte ÖVP-Chef Sebastian Kurz selbst diese Aufgabe übernimmt. Für Brandstetter gab es Dank, "dass du diese Verantwortung übernimmst".

"Ungewöhnliche Zeiten"

Der neue Vizekanzler zeigte sich aufgeräumt. Man lebe in "ungewöhnlichen, innenpolitisch turbulenten Zeiten", meinte er, "ich sehe mich als Brückenbauer". Er dankte Kurz für das Vertrauen: "Umgekehrt vertraue auch ich darauf, dass sein Weg, das Aufbrechen alter überkommener parteipolitischer Strukturen der Richtige ist."

Launig ging er auch auf die Hermann-Hesse-Zitate ein, die sein Vorgänger Reinhold Mitterlehner sowohl beim Antritt als auch beim Rücktritt bemüht hatte. "Diesem Anfang wohnt kein Zauber inne, nein", so Brandstetter: "Jetzt geht es um Realitätssinn, um Sachpolitik, um das, was noch machbar ist, auch wirklich umzusetzen. Dem fühle ich mich verpflichtet, und das werden wir gemeinsam in Angriff nehmen und auch zu einem vernünftigen, würdigen und konstruktiven Ende bringen."

Brandstetters Wortmeldung wurde im Plenum von der Opposition mit Hohngelächter quittiert. Für Ärger sorgte zudem, dass der neue Wirtschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP) zu Beginn der Debatte noch nicht da war. "Er steckt im Stau", nahm ihn ÖVP-Klubchef Reinhold Lopatka in Schutz. (APA, 17.5.2017)