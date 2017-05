Südkoreas Präsident: Militärischer Konflikt mit Nordkorea wahrscheinlich

Südkorea sei aber in der Lage bei einem Angriff zurückzuschlagen, sagte der südkoreanische Präsident Moon

Seoul – Südkoreas Präsident Moon Jae-in rechnet offenbar mit einer militärischen Auseinandersetzung an der Grenze zu Nordkorea. Das Präsidialamt zitierte am Mittwoch den neuen Staatschef mit den Worten: "Die Realität sieht so aus, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen militärischen Konflikt ... an der Demarkationslinie gibt."

Das Atomwaffen- und Raketenprogramm des nördlichen Nachbarn sei in jüngster Zeit schnell vorangekommen. Südkorea sei aber bereit und in der Lage, bei einem Angriff Nordkoreas zurückzuschlagen.

Sanktionen und Dialog

Kurz zuvor hatte die südkoreanische Regierung erklärt, sie wolle den Dialog mit dem Norden wieder in Gang bringen und entsprechende Kanäle reaktivieren. Offenkundig setzt Moon auf eine Doppelstrategie aus Sanktionen und Dialog.

Nordkorea arbeitet unverhohlen an der Entwicklung von Langstreckenraketen, die schwere Atomsprengköpfe bis in die USA tragen können. Die Forderungen der internationalen Gemeinschaft, ihr Atomprogramm zu beenden, ignoriert die Führung in Pjöngjang. Zuletzt testete Nordkorea am Sonntag eine Langstreckenrakete. (APA, 17..2017)