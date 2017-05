Die einflussreichsten Games aller Zeiten

Spiele, die die Branche und darüber hinaus Populärkultur und Gesellschaft geprägt haben

Zwischen zahlreichen beliebigen Games, gibt es immer wieder Titel, die Generationen von Entwicklern inspirieren und Einfluss weit über die Grenzen der Gaming-Kultur hinaus ausüben. Aber welche Titel haben Branche und Kultur bisher am stärksten geprägt? Der "Guardian" hat sich aktuell an einer Liste mit den zehn einflussreichsten Spielen aller Zeiten versucht. In New York werden solche Spiele in der World Video Game Hall of Fame gesammelt.

Video Game Hall of Fame

Das National Museum of Play in Rochester, New York, hat 2015 die World Video Game Hall of Fame ins Leben gerufen. Aufgenommen werden dort Spiele, die über einen längeren Zeitraum populär waren oder sind und Spielebranche, Populärkultur oder Gesellschaft beeinflusst haben, so das Museum. Erst Anfang Mai kamen vier neue Titel hinzu. Bislang umfasst die Sammlung folgende sechzehn Titel:

"Donkey Kong"

"Doom"

"Grand Theft Auto III"

"Halo: Combat Evolved"

"The Legend of Zelda"

"The Oregon Trail"

"Pac-Man"

"Pokémon Red and Green"

"Pong"

"The Sims"

"Sonic the Hedgehog"

"Space Invaders"

"Street Fighter II"

"Super Mario Bros."

"Tetris"

"World of Warcraft"

Die Liste des "Guardian" überschneidet sich teilweise damit. Autor Keith Stuart verweist aber auch noch auf ein paar andere interessante Titel. Dazu gehören das Multiplayerspiel "Multi-User Dungeon" von 1978, die Weltraum-/Handelssimulation "Elite" von 1984, "Legend of Zelda: Ocarina of Time" von 1998, das Stealth-Adventure/Shooter "Metal Gear Solid" von 1999 und das Indie-Plattformspiel "Spelunky" von 2008. (red, 17.5.2017)