Chiquita zahlte Millionen an rechte und linke Guerillas in Kolumbien

Ziel der jahrzehntelangen Zahlungen war die Sicherung eines reibungslosen Geschäftsablaufs

Bogota – Das Unternehmen Chiquita Brands International hat jahrzehntelang mehrere Millionen US-Dollar an Akteure des bewaffneten Konflikts in Kolumbien gezahlt. Das Geld ging sowohl an linke Guerillagruppen als auch an rechte Paramilitärs und zivile Milizen sowie an Brigaden der kolumbianischen Armee in den Bananenanbauregionen des Landes, berichtete das Portal amerika21.de am Dienstag.

Seit kurzem einsehbare Dokumente der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) zeigen laut der auf Lateinamerika spezialisierten Plattform, dass das Unternehmen seit Ende der 1980er-Jahre bis Anfang der 2000er-Jahre regelmäßig Zahlungen vornahm, vor allem in den Verwaltungsbezirken Antioquia und Magdalena.

Verurteilung bereits 2010

Chiquita gehört zu den größten Bananenexporteuren der Welt und machte nach eigenen Angaben 2014 rund 3,1 Milliarden Dollar Umsatz. Bereits 2007 wurde das Unternehmen als erster multinationaler Konzern dafür verurteilt, einer internationalen terroristischen Organisation Geld gezahlt zu haben.

In dem Verfahren ging es um Zahlungen von rund 1,7 Millionen Dollar an den nationalen Dachverband der rechtsgerichteten kolumbianischen Paramilitärs (AUC) zwischen 2001 und 2004. Die Geldstrafe, die Chiquita in den USA entrichten musste, betrug 25 Millionen US-Dollar. Allerdings wurde bisher kein Angestellter des Unternehmens zur Verantwortung gezogen, und die meisten Namen in den Gerichtsdokumenten sind geschwärzt.

Zahlungen an weitere Akteure

Das investigative Nachrichtenportal verdadabierta.com beschäftigt sich laut amerika21.de nun in ausführlichen Artikeln mit den sogenannten Chiquita Papers und berichtet über Zahlungen an weitere am kolumbianischen Konflikt beteiligte Akteure. Die seit kurzem einsehbaren Dokumente der US-Börsenaufsicht, die zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Chiquita Brands International unter Eid aussagen ließ, zeigen das Bild eines routinierten Systems geheimer Transaktionen auf allen Seiten des Konflikts.

Geschäfte sollten weiterlaufen

Chiquita versuchte anscheinend durch die Zahlungen, die Geschäfte im Land so normal wie möglich aufrechtzuerhalten und in einer der konfliktreichsten Regionen der Welt Profite zu erwirtschaften. Zudem sollten dadurch Probleme mit Gewerkschaften gelöst werden. Die Zahlungen wurden dabei als notwendige, aber zu verschmerzende Kosten angesehen und unter dem Titel "Zahlungen für die öffentliche Sicherheit" abgerechnet. "Verdad Abierta" geht davon aus, dass die Zahlungen die Menschenrechtsverbrechen, die die bewaffneten Akteure in den Regionen Antioquia und Magdalena verübten, direkt unterstützten.

Bezüglich der Zahlungen an die Guerillagruppen Farc, ELN und ELP wurden bisher weder in den USA noch in Kolumbien Verfahren eingeleitet. Im Zuge der Ermittlungen zu den Zahlungen an den AUC gab Chiquita auch Geldflüsse an die linken Guerillas zu, jedoch nur im Zeitraum von 1989 bis 1997, als diese von den USA noch nicht als terroristische Gruppen eingestuft wurden. Die nun veröffentlichten Dokumente weisen allein zwischen 1991 und 1996 Zahlungen von mehr als 850.000 Dollar an linke Guerillagruppen aus.

"Verdad Abierta" ist ein investigatives Nachrichtenportal, das die Aufarbeitung des kolumbianischen Konflikts intensiv begleitet. Neben der Sammlung und Überprüfung von Daten trägt die Redaktion auch Berichte von Opfern des Konflikts zusammen und berichtet über die juristische Aufarbeitung. Ziel ist es, die Vergangenheit möglichst umfassend zu dokumentieren und die Information frei zugänglich zu machen. (APA, 17.5.2017)